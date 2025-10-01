Tài tử Lee Dong Gun mắc căn bệnh 1% người Hàn gặp phải

Hàn QuốcNam diễn viên Lee Dong-gun, 45 tuổi, được chẩn đoán mắc căn bệnh khiến cột sống bị cứng và xơ hóa hiện chưa có cách chữa trị dứt điểm.

Lee được chẩn đoán mắc bệnh viêm cột sống dính khớp khi xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình truyền hình nổi tiếng "My Little Old Boy", theo The Korea Herald hôm 29/9.

Trong tập phát sóng hôm 28/9 của "My Little Old Boy", chương trình của đài SBS theo chân các ngôi sao độc thân, Lee đến bệnh viện do có các triệu chứng nghiêm trọng ở mắt. Anh kể bị tái phát viêm màng bồ đào, một dạng viêm mắt ảnh hưởng đến lớp mô ở giữa nhãn cầu, trong hơn một năm qua, với các triệu chứng như mắt đỏ ngầu, đau khi tiếp xúc với ánh sáng và thị lực mắt phải giảm sút đáng kể.

Với những triệu chứng này, bác sĩ nghi ngờ nam diễn viên mắc bệnh viêm cột sống dính khớp. Đây là căn bệnh khiến cột sống bị cứng và xơ hóa, nếu không được điều trị trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng cột sống không thể duỗi thẳng. Kết luận này được đưa ra dựa trên hình ảnh X-quang cho thấy tình trạng viêm nghiêm trọng ở khớp cùng chậu. Theo bác sĩ, căn bệnh hiếm gặp trên chỉ ảnh hưởng đến khoảng 1% dân số Hàn Quốc.

Bệnh viêm cột sống dính khớp hiện chưa có cách chữa trị dứt điểm nhưng các triệu chứng có thể được kiểm soát để cải thiện chức năng vận động và làm chậm tiến triển của bệnh. Phương pháp điều trị bao gồm sự kết hợp giữa vật lý trị liệu, tập thể dục và dùng thuốc. Nam diễn viên cũng được khuyên nên kiểm soát chế độ ăn uống và kiêng rượu bia, thuốc lá.

Lee Dong-gun tới gặp bác sĩ trong tập mới nhất của chương trình truyền hình nổi tiếng "My Little Old Boy" hôm 28/9. Ảnh: SBS News

Theo các dữ liệu khác nhau, ước tính có khoảng 0,1% đến 1,4% dân số toàn cầu có thể mắc bệnh viêm cột sống dính khớp (AS). Tính đến năm 2023, Hàn Quốc ghi nhận 55.375 người mắc căn bệnh này, chiếm hơn 0,1% trong tổng số 51,7 triệu dân vào thời điểm đó. Bệnh phổ biến nhất ở nhóm tuổi 40 với 28,2%, tiếp đến là nhóm tuổi 30 (22%) và 20 (12,9%). Đáng chú ý, tỷ lệ mắc bệnh ở nam (40.208 người) cao hơn nhiều so với nữ (15.167 người).

Lee bén duyên với nghiệp diễn xuất sau sự nghiệp ca hát không thành công và vụt sáng thành sao nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình "Chuyện tình Paris" năm 2004. Sự nghiệp của anh trải dài trên nhiều lĩnh vực gồm điện ảnh, truyền hình và nhạc kịch. Anh từng kết hôn với nữ diễn viên Hàn Quốc Jo Yoon-hee, 42 tuổi, và có con gái chung 7 tuổi.

Lee Dong Gun khi sự nghiệp ở đỉnh cao. Ảnh: Nate

Bình Minh (Theo The Korea Herald, SBS News)