Tài tử Hồng Kim Bảo: 'Tôi nhớ phở'

Tài tử võ thuật Hong Kong Hồng Kim Bảo cho biết một lần ăn phở đã nhớ mãi hương vị, thường tìm món này mỗi dịp đi nước ngoài.

Diễn viên Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc đến TP HCM để dự Gala điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Sáng 6/11, tại buổi gặp gỡ báo giới trước khi sự kiện diễn ra, Hồng Kim Bảo cho biết sáng cùng ngày ông ghé một nhà hàng để ăn phở. "Tôi từng ăn phở ở một số quán tại Australia và Mỹ, nhớ mãi hương vị đó. Sáng nay, tôi đi ăn phở để tìm lại hương vị xưa nhưng cũng chưa tìm được nơi thật hợp ý thích của mình", ông nói.

Mỗi lần ra nước ngoài, ông đều tìm nhà hàng Việt có bán phở. Khoảng năm 2018-2019, Hồng Kim Bảo du lịch Đà Nẵng vào dịp Tết, nhiều hàng quán đóng cửa nên bấy giờ diễn viên cũng không tìm được quán thực sự hợp khẩu vị.

Còn tài tử Cổ Thiên Lạc ấn tượng nhất với bánh mì. Trước chuyến đi này, tài tử từng tới Việt Nam nhưng vì lịch trình dày nên chưa có cơ hội tham quan nhiều nơi.

Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc dự kiến gặp các đối tác, nhà làm phim ở Việt Nam. Hai nghệ sĩ tham gia gala điện ảnh nhằm quan sát thị trường, tìm hiểu thị hiếu, văn hóa của khán giả. Các tài tử hy vọng thông qua chương trình, nhà làm phim hai bên xúc tiến hợp tác nhiều hơn.

Hơn 50 năm làm phim, Hồng Kim Bảo nói mục đích của ông là mang lại niềm vui, tác phẩm hay, năng lượng tích cực cho khán giả. Bản thân ông cũng vui vẻ, hài lòng với công việc. Hiện, ngoài việc đầu gối đau, đi lại bất tiện, sức khỏe ông ổn định, tinh thần minh mẫn.

Tài tử nhận định khó khăn lớn đối với điện ảnh Hong Kong hiện tại là chi phí làm phim ngày càng ít đi, dẫn đến người trong nghề khó có thể tạo ra những tác phẩm tầm vóc lớn.

Gala điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tổ chức tại Việt Nam, chủ đề Together we dare to be powerful (Chúng ta trở nên mạnh mẽ cùng nhau). Chương trình do Asian Film Awards Academy phối hợp Cơ quan phát triển sáng tạo văn hóa Hong Kong (Cultural and Creative Industries Development Agency) và Quỹ Phát triển Điện ảnh Hong Kong tổ chức.

Gala nhằm giới thiệu các tác phẩm, nhà làm phim Hong Kong (Trung Quốc) mang tinh thần sáng tạo, vượt qua rào cản để thúc đẩy sự đa dạng trong phim ảnh. Ngoài chương trình khai mạc, sự kiện gồm 4 buổi chiếu phim, gồm:Cửu Long thành trại: Vi thành (đạo diễn Trịnh Bảo Thụy), Stuntman (đạo diễn Lương Quán Nghiêu, Lương Quán Thuấn), Bốn con đường mòn (phim tài liệu của đạo diễn Robin Lee), Cửu biệt trùng phùng (đạo diễn Lương Lễ Ngạn).

Hồng Kim Bảo 73 tuổi, thiết kế hành động cho nhiều phim điện ảnh như Đông Tà Tây Độc, Hoàng Phi Hồng 1998, Diệp Vấn. Diễn viên còn thành công khi đóng chính Phì long quá giang, Tạp gia tiểu tử, Đề phòng kẻ trộm, Ngũ phúc tinh, Thất Tiểu Phúc, Rồng bất tử... Từ thập niên 2000 đến nay, Hồng Kim Bảo đóng các tác phẩm nổi tiếng như Sát phá lang, Diệp Vấn, Cẩm y vệ. Những năm gần đây ông đóng Biên duyên hành giả, Cửu Long thành trại.

Cổ Thiên Lạc 54 tuổi, hoạt động giải trí 30 năm, nổi tiếng với nhiều tác phẩm của TVB như Hồ sơ trinh sát 4, Thử thách nghiệt ngã, Cỗ máy thời gian, Thần điêu đại hiệp 1995 (vai Dương Quá, đóng cùng Lý Nhược Đồng). Thập niên 2000, anh tập trung đóng điện ảnh. Theo Sina, Thiên Lạc là nghệ sĩ Hong Kong đóng nhiều phim nhất thập niên qua, được mệnh danh "Ông trùm" mới của điện ảnh Hong Kong. Những năm gần đây, anh bỏ tiền túi và kêu gọi đầu tư, thực hiện Minh nhật chiến ký, Cỗ máy thời gian (bản điện ảnh), Cửu Long thành trại, tạo công ăn việc làm cho nhân viên lĩnh vực sản xuất phim.

