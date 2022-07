Tài tử Hollywood thân bại danh liệt sau bê bối tấn công tình dục

MỹTrong sự nghiệp diễn xuất hơn 3 thập kỷ, Kevin Spacey giành 2 giải Oscar, trở thành "tượng đài" về cả đời tư và sự nghiệp, cho đến khi những bí mật xâm hại tình dục được vén màn.

Kevin Spacey sinh năm 1959, bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách diễn viên sân khấu trong những năm 1980, nhận được các vai phụ trong điện ảnh và truyền hình.

Ông được giới phê bình đánh giá cao trong thập kỷ 1990 với 2 giải Oscar lần lượt vào các năm 1990 và 1995, ghi dấu ấn đặc biệt trong bộ phim kinh điển American Beauty.

Được ca ngợi là một trong những diễn viên xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, năm 2004, Kevin được xướng tên vào vị trí danh giá trong thế giới sân khấu London: Giám đốc nghệ thuật của Old Vic, tổ chức sân khấu và biểu diễn phi lợi nhuận và không gian biểu diễn phi lợi nhuận nổi tiếng nhất Anh Quốc, và giữ chức vụ suốt 11 năm.

Ngay cả khi bước vào tuổi ngũ tuần, sự nghiệp của tài tử này vẫn lên như diều với House of Cards, serie phim bom tấn văn hóa đã đưa Netflix trở thành dịch vụ phát trực tuyến đầu tiên từng được đề cử và được trao giải thưởng danh giá Quả cầu vàng và Giải thưởng Viện hàn lâm, đồng thời mở ra một cuộc cách mạng về phát trực tuyến chất lượng cao.

Tạo hình của Kevin Spacey trong serie bom tấn House of Cards. Ảnh: Mashable

Gương mặt ngàn vàng của Kevin trong House of Cards, giúp số tài khoản đăng ký Netflix tăng gấp 4 lần, từ 31 triệu cuối năm 2012, lên hơn 130 triệu vào cuối năm 2015. Cái tên của ông khi đó, là sự đảm bảo chắc chắn cho những bộ phim, dự án lợi nhuận tỷ đô và có uy tín cao trong giới chuyên môn.

Mùa thu năm 2017, sự nghiệp của Kevin Spacey trượt dốc không phanh, cho đến tận hôm nay, khi đối mặt tòa án và bốn tội danh, đều liên quan tấn công tình dục.

Tất cả bắt đầu vào ngày 29/10/2017 khi nam diễn viên Anthony Rapp cáo buộc rằng năm 1986, khi anh 14 tuổi, Kevin Spacey, khi đó 26 tuổi, đã ép quan hệ tình dục đồng giới khi say. Rapp là diễn viên Broadway kỳ cựu, là người đóng vai Paul Stamets, nhân vật đồng tính công khai đầu tiên của Star Trek trên loạt phim Star Trek: Discovery của CBS.

Sau khi cáo buộc của Rapp được công khai, Kevin Spacey đã đáp lại bằng cách đưa ra một tuyên bố trên Twitter, trong đó nói rằng anh ta nợ Rapp "lời xin lỗi chân thành sâu sắc nhất về hành vi không phù hợp mà mình đã thực hiện khi say rượu".

Kevin Spacey cũng nhân lời thú tội này, công khai mình là người đồng tính nam và cam kết: "Tôi muốn giải quyết vấn đề này một cách trung thực và cởi mở. Điều đó bắt đầu bằng việc xem lại hành vi của chính tôi".

Tuyên bố này đánh dấu lần đầu tiên tài tử Kevin Spacey chính thức công khai xác nhận giới tính của mình. Nhưng nhiều người suy luận đây chỉ là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng mức độ nghiêm trọng của cáo buộc ấu dâm và và hành xử đồi bại khi say xỉn.

Anthony Rapp trong tạo hình nhân vật Paul Stamets, nhân vật đồng tính công khai đầu tiên của Star Trek. Ảnh: Allo Cine

Nhưng cơn bão vẫn chưa ngừng lại ở Rapp. Nhiều cáo buộc khác chống lại Kevin đã nổi lên. Hơn 30 người đã đưa ra những cáo buộc của riêng họ chống lại ông, từ quấy rối đến cố gắng cưỡng hiếp.

Nhà hát Old Vic ở London, nơi Kevin Spacey làm giám đốc nghệ thuật suốt 11 năm, lập tức xây dựng một đường dây nóng để hỗ trợ điều tra về Kevin. Vào ngày 16/11/2017, Old Vic thông báo đã nhận được hơn 20 cáo buộc về Kevin. Các khiếu nại kéo dài từ 1995 đến 2013, với hầu hết xảy ra trước năm 2009. Tất cả đều liên quan hành vi quấy rối, tấn công tình dục các nam thanh niên trên 18 tuổi.

Nhiều người tố cáo Kevin Spacey mô tả việc ông ta thường lấy địa vị đàn anh, sự thành công của mình để dụ các con mồi trẻ tuổi, hứa hẹn cố vấn, nâng đỡ sự nghiệp diễn xuất cho họ. Trong những cuộc "giăng bẫy" luôn có sự gia tăng dần của sự đụng chạm cơ thể, của rượu và những hành vi thô bạo, các đơn thư cáo buộc.

Nhiều nhân viên của Old Vic sau đó thừa nhận đã chứng kiến giám đốc của mình cư xử không đúng mực tại rạp hát trong suốt nhiệm kỳ. "Tất cả chúng tôi đều buộc phải giữ im lặng. Tôi đã chứng kiến anh ta mò mẫm đàn ông nhiều lần trong đủ tình huống". Giám đốc kế nhiệm bày tỏ: "Những cáo buộc này là một cú sốc đối với nhiều người trong chúng tôi".

Nhưng cú sốc lớn nhất có lẽ đã giáng vào chính sự nghiệp đang thăng hoa của Kevin Spacey.

Vài ngày sau cáo buộc đầu tiên của Rapp, Netflix đình chỉ sản xuất serie bom tấn House of Cards và Variety do Kevin thủ vai chính. Netflix sau đó thông báo "sẽ không tham gia vào bất kỳ phần sản xuất tiếp theo nào của House of Cards có sự góp mặt của Kevin Spacey".

Chương trình dự kiến kết thúc vào năm 2018 song thực tế phần cuối của series đã bị rút ngắn từ 13 tập xuống còn 8 tập. Kevin Spacey bị loại khỏi dàn diễn viên và khỏi vai trò điều hành sản xuất.

Netflix cũng loại bỏ việc phát hành Gore khi Kevin Spacey đóng vai chính. Với động thái này Netflix chính thức bắn tín hiệu, cắt đứt mọi quan hệ với nam diễn viên tai tiếng.

Tiếp nối Netflix, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc tế, nơi tổ chức Giải Emmy Quốc tế hàng năm cũng tuyên bố hủy vinh danh Kevin Spacey với Giải thưởng Người sáng lập Emmy Quốc tế. Đây là giải thưởng danh dự được trao cho "cá nhân vượt qua các nền văn hóa ranh giới để chạm đến nhân loại".

Cuối năm 2020, Kevin Spacey và các công ty đại diện liên quan được lệnh phải trả 31 triệu USD cho MRC, hãng sản xuất House of Cards, vì đã vi phạm chính sách quấy rối tình dục, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bộ phim và kế hoạch sản xuất nói chung.

Tài tử Hollywood thân bại danh liệt sau chuỗi bê bối tấn công tình dục Kevin Spacey tới tòa hôm 16/6. Video: Washington Post

Ngày 26/5 vừa qua, Kevin Spacey chính thức bị Cơ quan Công tốVương quốc Anh buộc tội với 4 tội danh Tấn công tình dục và một tội danh Hiếp dâm, với các hành vi vi phạm xảy ra từ năm 2005 đến 2013 ở London và Gloucestershire.

Sau hàng năm dài mai danh ẩn tích, hôm 16/6, Kevin Spacey, mỉm cười bước vào Tòa án Sơ thẩm Westminster, trong vòng vây của giới truyền thông. Bên trong phòng, một trong những luật sư của Kevin Spacey, nói với tòa: "Ngài Spacey kiên quyết phủ nhận mọi hành vi phạm tội trong trường hợp này".

Nam tài tử hiện vẫn chưa được yêu cầu đưa ra lời biện hộ vì thủ tục tố tụng hôm 16/6 chỉ là bước khởi đầu của phiên xét xử kéo dài. Ông ta được bảo lãnh vô điều kiện và được yêu cầu trở lại Tòa án Southwark Crown vào ngày 14/7 tới.

Nếu bị kết tội Tấn công tình dục, nam diễn viên sẽ phải đối mặt với bản án 6 tháng tù giam hoặc phạt tiền không giới hạn, trong khi tội danh Hiếp dâm có hình phạt tối đa là tù chung thân.

Hải Thư (Theo The Vinatge, Rolling Stone, ABC, Vox)