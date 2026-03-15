Tài tử Hollywood tái hiện điệu nhảy của Alysa Liu

MỹDiễn viên chính trong một phim Marvel, Simu Liu cùng dàn nghệ sĩ Broadway múa cùng "Thiên thần băng" Alysa Liu theo điệu nhảy gây bão tại Olympic mùa Đông 2026.

VĐV trượt băng nghệ thuật Mỹ Alysa Liu gây chú ý khi xuất hiện tại sân khấu Broadway ở New York và cùng dàn diễn viên thực hiện điệu nhảy từng giúp cô gây bão mạng xã hội tại Olympic mùa Đông 2026. Đó là bài biểu diễn của VĐV 20 tuổi trên nền nhạc Stateside, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube.

Simu Liu, Alysa Liu và Allison Hsu (từ trái sang) ở hậu trường vở kịch Oh, Mary! trên sân khấu Broadway, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: WireImage

Trong chuyến ghé thăm vở hài kịch Oh, Mary!, Liu gặp gỡ nam diễn viên Simu Liu ở hậu trường. Đoạn video được chia sẻ trên các mạng xã hội cho thấy Simu Liu cùng các nghệ sĩ Broadway nhảy theo nhạc Stateside.

Video bắt đầu với Simu Liu đứng trước ống kính và duỗi hai tay, sau đó máy quay chuyển sang các diễn viên khác trong đoàn kịch. Ở cảnh cuối, Alysa Liu xuất hiện cùng cả nhóm trong một khung hình tập thể. Tài khoản chính thức của vở kịch viết trong phần chú thích: "Sân khấu Mỹ gọi và Alysa Liu đã đáp lại".

Simu Liu thì hài hước bình luận: "Chỉ là một nhóm Liu-natics", chơi chữ từ "lunatics" (người điên) để ám chỉ những người cùng họ Liu.

Broadway là hệ thống 41 nhà hát chuyên nghiệp với sức chứa từ 500 ghế trở lên, nằm tại khu Theatre District ở Manhattan, New York. Đây được xem là trung tâm sân khấu thương mại lớn nhất nước Mỹ, nơi quy tụ nhiều vở kịch và nhạc kịch nổi tiếng thế giới.

Trong chuyến thăm này, Alysa Liu dành thời gian trò chuyện và chụp ảnh tại hậu trường. Cô đặc biệt thân thiết với Allison Hsu, hôn thê của Simu Liu. Hai người nhanh chóng tìm thấy điểm chung khi Hsu từng theo đuổi trượt băng nghệ thuật trước khi chuyển sang làm việc trong ngành âm nhạc.

Alysa Liu và Hsu đã trao đổi số điện thoại, thậm chí bàn đến việc có thể cùng đi trượt băng trong tương lai. Trong khi đó, Simu Liu cũng hào hứng bắt chước các động tác trượt băng ở hậu trường để trêu đùa mọi người. Nam diễn viên còn thực hiện một cú xoay trên không và quỳ gối như kết thúc một bài biểu diễn, khi cả nhóm chào khán giả sau buổi diễn.

Simu Liu, sinh năm 1989 tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) và lớn lên tại Canada, là diễn viên kiêm cascadeur gốc Hoa. Anh trở thành ngôi sao Hollywood với vai chính trong phim Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings năm 2021. Ngoài điện ảnh, Liu cũng tham gia sân khấu và cho biết việc được diễn trên Broadway là giấc mơ từ lâu của anh.

Đối với Alysa Liu, chuyến thăm Broadway đến sau một sự kiện đáng nhớ. Tại Olympic mùa Đông Milano-Cortina 2026, cô giành HC vàng cá nhân nữ, chấm dứt 24 năm chờ đợi của Mỹ ở nội dung này, đồng thời góp phần giúp đội tuyển Mỹ đoạt thêm HC vàng đồng đội.

Ngoài các bài thi chính thức, Liu còn gây chú ý với màn biểu diễn tại gala trượt băng Olympic tối 21/2. Trong trang phục xanh với các chi tiết màu tượng trưng cho vòng tròn Olympic, cô trượt băng theo ca khúc Stateside. Phong cách vui tươi và năng động của Liu khiến màn trình diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Bài hát Stateside do ca sĩ người Anh PinkPantheress thể hiện, kết hợp với giọng ca Thụy Điển Zara Larsson. Alysa Liu lựa chọn bài này vì muốn thể hiện cá tính riêng và phong cách tự nhiên trên sân băng. Màn trình diễn này sau đó nhận được lời khen từ nhiều khán giả, trong đó có chính PinkPantheress.

Sau khi xem Oh, Mary!, Liu nói cô muốn khám phá thêm các vở diễn khi có dịp trở lại New York. Trước đây, trải nghiệm Broadway duy nhất của cô là xem vở nhạc kịch The Lion King khi đoàn lưu diễn.

"Có quá nhiều vở kịch tôi muốn xem", Liu nói với dàn diễn viên. "Tôi đã cười rất nhiều khi xem buổi diễn này và chắc chắn sẽ quay lại New York để xem thêm".

