Tài tử 'Hồ sơ trinh sát' giúp con tự kỷ thành nghệ sĩ piano

Trần Cẩm Hồng, diễn viên TVB đóng "Hồ sơ trinh sát", đồng hành người con mắc bệnh tự kỷ học ngoại ngữ, piano, văn chương.

Theo Jimu News, cuối tuần qua, vợ chồng Trần Cẩm Hồng và con trai Trần Giá Hoa tham gia chương trình trong khuôn khổ Tuần quan tâm chứng tự kỷ tại Hong Kong. Những hình ảnh gia đình tại sự kiện, hành trình nuôi con của vợ chồng tài tử gây xúc động với nhiều khán giả.

Hành trình tài tử Hong Kong đưa con tự kỷ thành nghệ sĩ piano

Trần Cẩm Hồng - Đỗ Văn Huệ kết hôn năm 2004, Giá Hoa chào đời năm 2007. Khi lên ba tuổi, Giá Hoa vẫn chưa biết nói, sau thời gian thăm khám nhiều nơi, gia đình nhận chẩn đoán con mắc chứng tự kỷ.

Giai đoạn đó, sự nghiệp của Trần Cẩm Hồng trên đà phát triển tốt, anh được khán giả đánh giá tích cực với các phim Tân Bến Thượng Hải, Thiên địa hào tình, Thử thách nghiệt ngã, Hồ sơ trinh sát 4.

Trần Cẩm Hồng quyết định giảm đóng phim, từ năm 2012, anh chuyên tâm chăm lo gia đình, bầu bạn với con. Diễn viên lựa chọn "không giấu Giá Hoa", thi thoảng lựa chọn sự kiện, chương trình phù hợp để con tham dự, tiếp xúc nhiều người. "Thay vì trốn tránh ánh mắt của người khác, chúng tôi mong con chủ động bước vào xã hội", diễn viên nói.

Trần Cẩm Hồng bên con trai. Ảnh: Epaper

Trần Cẩm Hồng phát hiện con có trí nhớ tốt, thính lực cũng hơn nhiều thành viên khác trong gia đình. Vì thế, anh hướng dẫn con đọc các cuốn sách cổ như Tam tự kinh, Thiên tự văn. Hai bố con thi xem ai học thuộc nhanh hơn. Trước 5 tuổi, Trần Giá Hoa học được mấy trăm chữ Trung Quốc. Khi vào tiểu học, thành tích môn Tiếng Hoa của cậu đứng đầu lớp.

Diễn viên còn phát hiện con hứng thú học tiếng Anh, tiếng Đức, những năm qua Trần Giá Hoa kiên trì học các ngoại ngữ này, thành tích thi đều điểm A. Giá Hoa cũng có khả năng ghi nhớ nốt nhạc nhanh. Học piano từ năm 11 tuổi, 5 năm sau, chàng trai vượt qua kỳ thi để đạt chứng chỉ biểu diễn chuyên nghiệp. Khi tham gia một số chương trình, ban tổ chức đều gọi anh là nghệ sĩ piano trẻ. Hiện Trần Giá Hoa theo đuổi ngành âm nhạc tại đại học, anh cho biết muốn làm việc lĩnh vực nghệ thuật.

Trần Cẩm Hồng tự nhận anh và vợ không phải người cha, người mẹ hoàn hảo, những năm qua vợ chồng từng bước mày mò tìm lối đi, phương pháp rèn luyện con. Anh không gọi những việc bản thân làm là hy sinh vì quá trình bầu bạn con, anh nhận được nhiều niềm vui.

"Bây giờ con cao hơn tôi nhiều, nuôi được con lớn và giúp con đứng trên sân khấu một cách vui vẻ, có thể giao lưu với mọi người, đó là thành tựu rất lớn đối với tôi. Tôi rất mãn nguyện với thành tích của mình mười mấy năm qua", Trần Cẩm Hồng nói.

Diễn viên từng phát hành sách Con trai dạy tôi hiểu, nói về từng bước trưởng thành của cả con và cha. Với anh, Trần Giá Hoa mới là người thầy chỉ dẫn. "Con làm tôi nhìn nhận lại bản thân, hiểu rõ bản thân muốn gì, từ đó biết cách buông bớt thế nào trong cuộc sống. Chỉ cần bạn muốn, bạn nhất định trở thành người cha tốt và trong quá trình dưỡng dục đó, bạn được nhiều hơn mất", diễn viên viết.

Tài tử cho biết hiện tại có thể yên tâm trở lại công việc, nếu có nhân vật hay, anh có thể đến trường quay bất kỳ lúc nào.

