Tài tử 'Hồ sơ trinh sát': Đau khi ly hôn

Đào Đại Vũ, diễn viên Hong Kong đóng "Hồ sơ trinh sát", "Đại thời đại", hiếm hoi nói về việc ly hôn vợ cũ Hoàng Tuệ Bảo.

Trong talkshow trên YouTube ngày 14/11, Đại Vũ cho biết coi đổ vỡ hôn nhân là bài học. Mỗi khi nhớ lại, anh cảm thấy đó là điều không viên mãn của cuộc đời nhưng không vì điều đó mà đau khổ, dằn vặt. Diễn viên cho rằng đây là một sự sắp đặt của ông trời.

Đào Đại Vũ và Quách Khả Doanh trong "Hồ sơ trinh sát" (1995). Ảnh: HK01

Anh và đồng nghiệp Hoàng Tuệ Bảo quen nhau qua giới thiệu của tài tử Âu Dương Chấn Hoa, hẹn hò 10 năm trước khi đăng ký kết hôn năm 2000. Vợ chồng ly dị năm 2007, bấy giờ cả hai cho biết lý do tan vỡ là "tính cách không hợp".

Giai đoạn đó, Đào Đại Vũ vướng tin đồn "bạc tình", bị nghi ngờ bỏ rơi Hoàng Tuệ Bảo khi anh ở đỉnh cao sự nghiệp, lúc đó người trong cuộc giữ im lặng. Sau 18 năm, Đại Vũ cho biết thực ra khi ly hôn, anh và vợ cũ đều đau buồn. Tài tử nói: "Bạn cần động lực để tìm lại sinh khí cho bản thân. Đừng nên nghĩ chỉ có phụ nữ mới bị tổn thương, thực ra khi ly hôn, đàn ông cũng rất đau, đó là sự tổn thương của hai phía".

Đào Đại Vũ ở tuổi 62. Ảnh: HK01

Đào Đại Vũ nói không cố tình kéo dài thời gian yêu đương, lần lữa kết hôn với Hoàng Tuệ Bảo mà do khi đó anh gặp áp lực kinh tế. Bấy giờ, Đại Vũ chưa mua được nhà, không dám lập gia đình, vì thế hai người yêu nhau 10 năm mới kết hôn.

Sau khi đổ vỡ, Đào Đại Vũ kín tiếng đời tư, không công khai chuyện tình cảm. Một số nguồn tin tiết lộ bạn đời hiện tại của diễn viên tên Gia Nghi, làm ngoài ngành giải trí.

Tài tử gia nhập làng phim năm 1983, là sao hàng đầu TVB thập niên 1990, gây tiếng vang qua nhiều tác phẩm như series Hồ sơ trinh sát, Tung hoành tứ hải, Hồ sơ công lý, Đại thời đại, Thầy hay trò giỏi, Trói buộc, Tì vết của ngọc.

Đào Đại Vũ và Tuyên Huyên trên màn ảnh Đào Đại Vũ, Tuyên Huyên - đôi tình nhân màn ảnh được yêu thích thập niên 1990-2000. Video: Bilibili

Những năm gần đây, anh đóng vai phụ trong các phim truyền hình, điện ảnh Trung Quốc đại lục sản xuất. Đào Đại Vũ còn đắt show quảng cáo, livestream bán hàng, dự sự kiện tại các quốc gia ở châu Á.

