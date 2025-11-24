Tài tử 'Hồ sơ trinh sát': Có phúc lấy được vợ hiền

Tài tử Hong Kong Đào Đại Vũ, đóng "Hồ sơ trinh sát", lần đầu tiết lộ về hôn nhân lần hai, khen vợ hiền hậu.

Theo St Headline, trong talkshow trên YouTube cuối tuần qua, Đào Đại Vũ cho biết đã đi bước nữa, vợ hiện tại làm ngoài ngành giải trí. Gia đình định cư ở Hong Kong (Trung Quốc) nhưng Đào Đại Vũ thường xuyên công tác, vì thế vợ chủ động đề nghị sống chung với mẹ của Đại Vũ để tiện chăm sóc bà. Nhờ vậy, diễn viên không phải lo lắng khi xa nhà.

Đào Đại Vũ ở tuổi 62. Ảnh: HK01

Tài tử xúc động vì tình cảm của bạn đời, cho biết mối quan hệ mẹ chồng và con dâu tốt đẹp. Anh đùa: "Có khi còn do mẹ tôi lãng tai, không nghe rõ ai nói gì nên chẳng có mâu thuẫn". Đào Đại Vũ nhận xét vợ bao dung, giúp không khí gia đình nhẹ nhàng.

Anh cảm thấy có phúc lấy được vợ hiền, gọi vợ là "chuyên gia tâm lý trị liệu", giúp anh bình ổn tâm lý vì sau Covid-19, Đào Đại Vũ thường cảm thấy chông chênh.

Tài tử từng trải qua hôn nhân với diễn viên Hoàng Tuệ Bảo, họ hẹn hò 10 năm trước khi đăng ký kết hôn năm 2000. Vợ chồng ly dị năm 2007, bấy giờ cả hai cho biết lý do tan vỡ là "tính cách không hợp". Giai đoạn đó, Đào Đại Vũ vướng tin đồn "bạc tình", bị nghi ngờ bỏ rơi Hoàng Tuệ Bảo khi anh ở đỉnh cao sự nghiệp.

Sau 18 năm, Đại Vũ cho biết thực ra khi ly hôn, anh và vợ cũ đều đau buồn. Tài tử nói: "Bạn cần động lực để tìm lại sinh khí cho bản thân. Đừng nên nghĩ chỉ có phụ nữ mới bị tổn thương, thực ra khi ly hôn, đàn ông cũng rất đau, đó là sự tổn thương của hai phía".

Đào Đại Vũ gia nhập làng phim năm 1983, là sao hàng đầu TVB thập niên 1990, gây tiếng vang qua nhiều tác phẩm như series Hồ sơ trinh sát, Tung hoành tứ hải, Hồ sơ công lý, Đại thời đại, Thầy hay trò giỏi, Trói buộc, Tì vết của ngọc.

Đào Đại Vũ và Tuyên Huyên trên màn ảnh Đào Đại Vũ, Tuyên Huyên - đôi tình nhân màn ảnh được yêu thích thập niên 1990-2000. Video: Bilibili

Những năm gần đây, anh đóng vai phụ trong các phim truyền hình, điện ảnh Trung Quốc đại lục sản xuất. Đào Đại Vũ còn đắt show quảng cáo, livestream bán hàng, dự sự kiện tại các quốc gia ở châu Á.

Như Anh (theo St Headline)