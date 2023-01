Tài tử 'Hawkeye' đón tuổi 52 trong bệnh viện

Jeremy Renner - sao phim "Hawkeye" - đón tuổi 52 trên giường bệnh, nhận lời chúc của đồng nghiệp thông qua mạng xã hội.

Diễn viên đăng tải bức ảnh chụp cùng đội ngũ chăm sóc y tế trên Instagram ngày 7/1 và viết: "Cảm ơn phòng ICU vì đã tổ chức bữa tiệc này". Ảnh chụp cho thấy nam diễn viên đang nằm trên giường bệnh, cắm ống thở, gương mặt còn sưng, xung quanh là hơn 10 người khác.

Jeremy Renner đón sinh nhật bên các nhân viên của bệnh viện. Ảnh: Instagram Jeremy Renner

Ngôi sao Marvel còn đăng tải video người hâm mộ nhảy múa chúc mừng. Anh cảm ơn họ vì "tình yêu gửi đến trong sinh nhật". Một số đồng nghiệp gửi lời động viên Renner qua mạng xã hội. "Chúc mừng sinh nhật một trong những người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết", tài tử Chris Evans viết trên Instagram cá nhân kèm bức ảnh của Renner.

Nam diễn viên đang trong quá trình hồi phục sau tai nạn bị xe ủi tuyết đè lên vào ngày đầu năm mới, gần nhà ở Nevada. Anh đã trải qua hai cuộc phẫu thuật ngực và chân. Jeremy Renner được mẹ và chị gái chăm sóc trong thời gian hồi sức. Hôm 5/1, anh đăng video thích thú khi được người thân massage đầu, hút 18 triệu lượt xem.

Jeremy Renner được mẹ và chị gái mát-xa đầu Jeremy Renner được mẹ và chị gái chăm sóc hôm 5/1. Video: Twitter Jeremy Renner

Trên giường bệnh, Renner cập nhật tình hình sức khỏe cho mọi người. Hôm 3/1, anh viết trên Instagram: "Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người. Tôi đang rối bời và chẳng biết viết gì. Yêu tất cả các bạn". Theo CNN, Jeremy tỉnh táo, bắt đầu nói chuyện với người nhà.

Trong thông cáo báo chí, cảnh sát địa phương cho biết hôm 1/1, diễn viên dọn tuyết để lấy một chiếc ôtô của gia đình bị mắc kẹt. Sau khi lấy được xe, anh đứng nói chuyện với người nhà. Lúc này, máy ủi tuyết bất ngờ lăn bánh. Jeremy cố gắng tìm cách trở lại ghế lái nhưng không được, bị cán qua người. Do thời tiết mùa đông khắc nghiệt, đường cao tốc bị đóng cửa, một chiếc trực thăng đã được sử dụng để chở Renner đến bệnh viện.

Renner có trang trại ở gần hồ Tahoe, vùng núi Sierra Nevada. Thời điểm anh gặp nạn, tuyết đóng băng dày khoảng 45 cm. Khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết trong đêm giao thừa, khiến 35.000 ngôi nhà mất điện.

Trailer "Hawkeye" Jeremy Renner (từ giây 00:06) trong trailer series "Hawkeye", chiếu trên kênh Disney năm 2021. Video: Youtube Marvel

Jeremy Renner sinh năm 1971 ở California, được biết đến với vai Clint Barton, biệt danh Hawkeye, siêu anh hùng có tài bắn tên trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài ra, anh đóng William Brandt trong loạt phim Mission Impossible. Nghệ sĩ hai lần được đề cử Oscar với các phim The Hurt Locker và The Town. Renner sắp trở lại màn ảnh nhỏ trong mùa thứ hai series Mayor of Kingstown, phát sóng trên CBS trong tháng 1.

Tài tử ly hôn người mẫu Sonni Pacheco cuối tháng 12/2014, sau hơn 10 tháng là vợ chồng. Năm 2015, hai người đạt thỏa thuận ly dị và thống nhất chia đều thời gian nuôi con. Nam diễn viên phải chu cấp cho vợ cũ 50.000 USD mỗi tháng.

Tân Cao (theo CNN)