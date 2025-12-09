Tài tử Hàn lộ quá khứ bất hảo

Tài tử Jo Jin Woong giải nghệ sau khi bị Dispatch công khai quá khứ trộm cắp, thay tên đổi họ để hoạt động nghệ thuật.

Một tuần qua, tin tức liên quan quá khứ Jo Jin Woong - sao phim Signal (Tín hiệu) - gây rúng động làng giải trí Hàn. Hôm 5/12, Dispatch - chuyên trang "săn" tin hàng đầu nước này - công bố tin độc quyền về hồ sơ phạm tội của tài tử.

Theo đó, Jo Jin Woong (tên thật Jo Won Joon) bị xét xử hình sự năm 1994, khi học lớp 11. Anh cầm đầu nhóm thanh thiếu niên bẻ khóa, lấy trộm ít nhất ba chiếc ôtô đậu ven đường. Cả nhóm bị bắt khi đang xử lý tài sản trộm cắp. Nguồn tin của Dispatch nói nhóm Jo Jin Woong còn "cố tấn công tình dục một cô gái trên chiếc xe bị đánh cắp". Anh cùng những người khác bị đưa đến trung tâm giam giữ vị thành niên, trải qua nửa năm cải tạo, theo hai nhà báo Kim So Jung và Gu Min Ji.

Năm 1996, anh đậu khoa Sân khấu và Điện ảnh, Đại học Kyungsung, sau tốt nghiệp làm diễn viên kịch. Theo Dispatch, những năm đầu sự nghiệp, tài tử thường xuyên lui tới đồn cảnh sát. Hồi 2003, anh đánh một thành viên đoàn kịch trong bữa tiệc rượu, bị cảnh sát kết tội hành hung, chịu phạt tiền.

Một năm sau đó, anh đổi từ Jo Won Joon thành Jo Jin Woong (tên cha anh) và ra mắt với phim Once Upon a Time in High School. Trong quá trình quay phim, anh bị kết án khi lái xe trong tình trạng say xỉn, bị thu hồi bằng lái.

Nguồn tin cho biết Jo Jin Woong cũng vướng nhiều bê bối về thái độ, bắt nạt đàn em khiến họ ám ảnh, sợ hãi. Thập niên 2010, anh được cho là ném đá lạnh vào mặt diễn viên tân binh vì nghĩ người này "phớt lờ lời tiền bối". Nhiều nghệ sĩ giấu tên và một quản lý tố cáo bị Jo Jin Woong "tát, đá vào người trong những buổi tiệc".

Diễn viên Jo Jin Woong. Ảnh: Content Wave Inc

Khi loạt bài báo được đăng tải, Jo Jin Woong chịu làn sóng chỉ trích. Hôm 6/12, trước áp lực dư luận, tài tử Hàn thừa nhận mọi cáo buộc, xin lỗi những người chịu tổn thương vì hành vi của mình và tuyên bố giải nghệ.

Theo MyDaily, có nhiều ý kiến bất đồng quanh scandal và việc Jin Woong giải nghệ. Kim Kyung Ho - một luật sư có tiếng ở Seoul (Hàn Quốc) - cho rằng hai phóng viên Dispatch vi phạm "Đạo luật vị thành viên" vì khai thác quá khứ diễn viên. "Xã hội tạo điều kiện để những người chưa trưởng thành có cơ hội làm lại cuộc đời. Đó là lý do Luật vị thành niên được ban hành", luật sư Kim nói. Đồng quan điểm, trên trang cá nhân, diễn viên hài Seung Man nói tiếc khi Jo Jin Woong phải ngừng diễn xuất.

Jo Jin Woong, 49 tuổi, do Saram Entertainment quản lý. Anh gây chú ý qua nhiều phim ăn khách như Nameless Gangster: Rules of the time, A hard day, Signal, Me and me, Black money. Nhờ tài hóa thân đa dạng, anh được đề cử các giải lớn như Rồng Xanh, Liên hoan phim quốc tế Busan, Baeksang, Buil. Năm 2019, hãng nghiên cứu thị trường Gallup Korea chọn anh là một trong 10 diễn viên nổi bật màn ảnh rộng Hàn.

Jo Jin Woong trên màn ảnh Jo Jin Woong trong phim "Signal" (2016). Video: tvN

Mai Anh (theo Dispatch)