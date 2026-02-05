Tài tử Ha Jung Woo công khai người yêu

Ha Jung Woo, ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, yêu diễn viên kém anh 11 tuổi - Cha Jung Won.

Tối 4/2, Ha Jung Woo thành tâm điểm chú ý làng giải trí Hàn khi một số nguồn tin nói anh bí mật hẹn hò. Theo Dispatch, tài tử bén duyên với Cha Jung Won năm 2020, tình cảm phát triển ổn định. Một người thân quen diễn viên cho biết họ dự định cử hành hôn lễ nhưng đều có lịch trình nửa đầu năm, vì thế dời ngày cưới sang mùa hè.

Diễn viên Ha Jung Woo, Cha Jung Won. Ảnh: YNA

Đại diện công ty quản lý của hai diễn viên đều xác nhận mối quan hệ song phủ nhận họ sắp cưới. Trên trang Osen, cha của Ha Jung Woo cũng nói con trai chưa lên kế hoạch kết hôn.

Ha Jung Woo 48 tuổi, là gương mặt đảm bảo doanh thu phòng vé Hàn Quốc, từng gây tiếng vang với các phim Cú đáp hoàn hảo, Hồ sơ Berlin, Ám sát, 90 phút kinh hoàng, Người hầu gái, Thử thách thần chết, Đường hầm, Đại thảm hoạ núi Baekdu.

Ha Jung Woo Trailer phim "Đại thảm họa núi Baekdu" do Ha Jung Woo đóng chính. Video: CJ

Vẻ ngoài nam tính và khiếu hài hước giúp tài tử trở thành "người trong mộng" của nhiều cô gái. Ha Jung Woo thường góp mặt trong danh sách "Những quý ông đắt giá nhất làng giải trí xứ Hàn" do truyền thông và người hâm mộ bình chọn.

Bạn gái của tài tử năm nay 37 tuổi, tên thật Cha Mi Young, là diễn viên kiêm người mẫu. Cô ra mắt làng giải trí năm 2012 với phim Chuyện hai chị em, sau đó đóng vai phụ ở các tác phẩm như She Was Pretty, While You Were Sleeping, Lawless Lawyer, My Absolute Boyfriend.

Như Anh (theo Dispatch)