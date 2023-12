Tài tử 'Giờ cao điểm' qua đời

Tom Wilkinson, diễn viên Anh đóng "Giờ cao điểm" cùng Thành Long, qua đời ở tuổi 75.

Theo Hollywood Reporter, người thân của Tom Wilkinson cho biết ông mất đột ngột tại nhà riêng ngày 30/12, vợ tài tử - diễn viên Diana Hardcastle - ở bên ông những phút cuối đời.

Gia đình mong có không gian riêng tư để cử hành tang lễ. Tom Wilkinson và Diana Hardcastle, 74 tuổi, gắn bó 35 năm, có hai con gái là Alice, Mollie.

Diễn viên Tom Wilkinson. Ảnh: Wire Image

Tài tử George Clooney, đồng nghiệp và là bạn của Tom Wilkinson, tưởng nhớ tài tử: "Tom đã làm cho mọi dự án hay hơn, giúp các diễn viên thể hiện tốt hơn. Anh ấy đại diện cho sự lịch lãm, mọi người sẽ nhớ anh ấy". George Clooney và Tom Wilkinson từng hợp tác trong Michael Clayton.

Tom Wilkinson là tên tuổi gạo cội làng điện ảnh, đóng phim 47 năm. Ông từng hai lần được đề cử diễn viên xuất sắc ở Oscar, với các tác phẩm In the Bedroom (2001) và Michael Clayton (2007). Nghệ sĩ từng đoạt Nam diễn viên phụ xuất sắc ở Quả Cầu Vàng, nhờ vai Benjamin Franklin trong loạt phim John Adams (2008).

Tom Wilkinson trong "Giờ cao điểm". Ảnh: New Line Cinema

Phim gây chú ý khác của Tom Wilkinson là Giờ cao điểm (Rush Hour, 1998), ông đóng vai Thomas Griffin, cuối phim có cảnh đối đầu với Thành Long, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá đặc sắc.

Tom Wilkinson và Thành Long trong "Giờ cao điểm" Tom Wilkinson (mặc vest đen) và Thành Long trong "Giờ cao điểm". Video: New Line Cinema

Tom Wilkinson còn tham gia một số phim của các nhà làm phim châu Á, như Ride with the Devil (đạo diễn Lý An), Nhiệm vụ bất khả thi 2 (đạo diễn Ngô Vũ Sâm). Tài tử còn góp mặt các phim nổi tiếng khác như Shakespeare in Love (1998), Batman Begins (2005), The Grand Budapest Hotel (2014).

Như Anh (theo Hollywood Reporter, Variety)