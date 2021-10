Tài tử, giai nhân trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan

Jeon Yeo Bin chọn mốt vai trần. Cô sinh năm 1989, gây chú ý với các tác phẩm "Vincenzo", "Night in Paradise", "After My Death"... Cô vướng nghi vấn hẹn hò Song Jong Ki sau khi đóng chung "Vincenzo" và có nhiều khoảnh khắc thân mật ở hậu trường. Ảnh: News1