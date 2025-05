Ngôi sao "Gia đình là số một" Jung Il Woo đóng cặp Juliet Bảo Ngọc - diễn viên "Tro tàn rực rỡ", trong phim hợp tác Việt - Hàn.

Tác phẩm điện ảnh mang tên Mang mẹ đi bỏ, do đạo diễn Mo Hong-jin (phim Điều ước cuối của tù nhân 2037) thực hiện. Đại diện êkíp chưa tiết lộ cụ thể nội dung, cho biết Jung Il Woo là một trong những vai chính. Trên poster, tài tử 38 tuổi diễn cảnh tình tứ cùng Juliet Bảo Ngọc - người đẹp đóng chính Tro tàn rực rỡ (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên).

Từ phải qua: Jung Il Woo, Juliet Bảo Ngọc, Tuấn Trần, Hồng Đào. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Jung Il Woo nói nhận vai diễn sau khi đọc kịch bản - xoay quanh tình thương, trách nhiệm của người con chăm sóc mẹ già. "Lúc đó, tôi nghĩ mình thực sự muốn tham gia vào tác phẩm này. Ngoài ra, Việt Nam và Hàn Quốc chưa có nhiều dự án điện ảnh hợp tác, do đó tôi muốn đây là một trong những khởi đầu", anh cho biết.



Jung Il Woo quen thuộc với khán giả châu Á qua phim Gia đình là số một (Unstoppable High Kick) - năm 2006, trong vai học sinh cá biệt, thích đua xe, yêu thầm cô giáo. Những năm sau đó, anh ghi dấu với 49 ngày (49 Days), Mặt trăng ôm mặt trời (Moon Embracing The Sun), Haechi. Anh chưa từng công khai hẹn hò ai, kín tiếng đời tư. Năm 2024, anh gây chú ý với hình ảnh đi du lịch tại phố cổ Hội An, Đà Nẵng, thưởng thức ẩm thực đặc trưng xứ Quảng.

Tài tử 'Gia đình là số một' đóng phim hợp tác Việt - Hàn Tài tử "Gia đình là số một" giới thiệu vai diễn trong phim. Video: Đoàn phim cung cấp

Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Đào, Tuấn Trần. Nghệ sĩ vào vai một người mẹ mắc bệnh nặng, phải ngồi xe lăn, được con trai chăm sóc. Tác phẩm đánh dấu sự tái hợp của đôi diễn viên, sau Mai (Trấn Thành, năm 2024) - phim đạt kỷ lục với doanh thu 520 tỷ đồng.

Đạo diễn Mo Hong-jin nói sau khi phát hành Điều ước cuối của tù nhân 2037 ở Việt Nam, anh lần đầu đến đây du lịch và dần có cảm tình. Suốt ba năm ấp ủ dự án, anh cùng các nhà làm phim Hàn tìm hiểu lối sống, nét văn hóa Việt, với sự đồng hành của một số đơn vị sản xuất trong nước. Êkíp chọn đề tài về gia đình vì tin đây là yếu tố quen thuộc với bất kể ngôn ngữ, quốc gia nào. Nhân vật chính trăn trở với câu hỏi: "Khi yêu thương trở thành gánh nặng, bạn sẽ quyết định như thế nào?".

Mai Nhật