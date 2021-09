Tài tử gạo cội Jean-Paul Belmondo qua đời

PhápNgôi sao điện ảnh Jean-Paul Belmondo, nổi tiếng với phim "Breathless", qua đời ở tuổi 88.

Ngày 6/9, trên kênh truyền hình BFM, luật sư của nghệ sĩ, Michel Godest, xác nhận ông qua đời tại nhà riêng tại Paris. Nguyên nhân cái chết chưa được công bố. Năm 2001, ông từng phải nhập viện vì đột quỵ, sau đó không tham gia bất kỳ dự án nào cho đến tác phẩm cuối cùng A Man and His Dog (2009). Trong phim, ông cho thấy dấu hiệu suy giảm về sức khỏe.

Jean-Paul Belmondo sinh năm 1933 tại vùng ngoại ô Neuilly-sur-Seine, là con trai của nhà điêu khắc Paul Belmondo. Ông theo học tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Quốc gia năm 1952. Sau khi tốt nghiệp, Belmondo bắt đầu đóng kịch, xuất hiện trong các vở diễn của Anouilh, Feydeau và George Bernard Shaw. Ông cũng tham gia một số phim điện ảnh nhỏ như On Foot, on Horse, and on Wheels (1957), Be Beautiful But Shut Up (1958), Young Sinners (1958), Sunday Encounter (1958).

Tài tử Jean-Paul Belmondo tại một sự kiện năm 2019. Ảnh: AFP

Belmondo được đạo diễn Jean-Luc Godard phát hiện khi đóng phim hài Un Drôle de Dimanche (1958) của Marc Allegret. Đạo diễn tuyển Belmondo cho Breathless (1960) trong vòng 12 phút, bằng cảnh nhân vật tấn công bạn gái trong khách sạn. Chuyện phim được lấy cảm hứng từ đời thực của sát nhân Michel Portail. Godard không chuẩn bị trước kịch bản theo cách làm phim thông thường, mà viết lời thoại mới mỗi ngày, quay phim không dùng ánh sáng để diễn viên đóng tự nhiên. Belmondo không chỉ làm hài lòng yêu cầu Godard mà còn giúp phim thắng lớn khi ra mắt, bán được hơn hai triệu vé.

Bộ phim là một trong những tác phẩm tiêu biểu Làn sóng mới điện ảnh Pháp (French New Wave), biến Belmondo trở thành gương mặt ăn khách tại quê nhà suốt thập niên 1960, 1970. Ông từng được tạp chí Time gọi là "gương mặt của Pháp hiện đại" trong năm 1964, thường được so sánh với các ngôi sao Hollywood như Marlon Brando và James Dean.

Trailer 'Breathless' - Jean-Luc Godard Trailer "Breathless". Video: Youtube UniFrance

Thành công của Breathless giúp Belmondo nhanh chóng nổi tiếng trên thị trường quốc tế, nhưng ông tập trung nhiều cho điện ảnh nước nhà. Sự nghiệp Belmondo gắn liền với những nhân vật xã hội đen hoặc kẻ thấp kém. Ngoài ra, ông cũng ghi dấu với một số vai như kiếm sĩ thế kỷ 18 trong Cartouche (1962) của Philippe de Broca hay điệp viên giả mạo trong That Man from Rio (1964) của Le Broca.

Suốt thập niên 1980, Belmondo vẫn tham gia một số phim điện ảnh và truyền hình, nhưng dần lui về sân khấu. Thập niên 1990, vai diễn nổi tiếng nhất của ông trên màn ảnh rộng là trong phim chuyển thể Les Misérables (1995) của đạo diễn Lelouch.

Jean-Paul Belmondo thời trẻ. Ảnh: Photofest

Belmondo từng hai lần kết hôn nhưng đều ly dị, trong đó có cuộc hôn nhân dài bảy năm với nữ diễn viên Ursula Andress - nổi tiếng với vai Bond girl trong Dr. No (1962). Ông có bốn con, trong số đó là Paul Belmondo - tay đua xe nổi tiếng. Con gái lớn Patricia mất trong trận hỏa hoạn năm 1994, con út sinh năm 2003 khi nam diễn viên 70 tuổi. Người tình cuối cùng của Belmondo là cựu người mẫu Playboy Barbara Gandolfi, kém ông 42 tuổi, kết thúc bằng vụ bê bối năm 2012 khi cô bị kết tội lừa đảo nam diễn viên số tiền 200.000 euro.

Năm 2016, Liên hoan phim Venice vinh danh ông bằng giải Sư tử vàng cho thành tựu trọn đời. Tại sự kiện, ông nói: "Tôi không bao giờ nghĩ về quá khứ của mình... Tiến lên, tiến lên, tiến lên". Tháng 6 năm ngoái, khán giả thấy Belmondo lần cuối khi ông tham dự tang lễ của diễn viên hài kiêm nhà biên kịch Guy Bedos ở Paris.

Sơn Phước (theo New York Times)