Tài tử 'Đường Bá Hổ điểm Thu Hương' ốm đau, cô độc

Lê Bỉ Đắc - diễn viên kiêm nhạc sĩ 75 tuổi Hong Kong - suy giảm sức khỏe, mong tìm được bạn đời.

Nghệ sĩ tiết lộ tình trạng sức khỏe, kinh tế và đời sống tình cảm trên HK01 hôm 21/7. Nhiều năm qua ông độc thân, nuôi hy vọng có người phụ nữ bên cạnh. Lê Bỉ Đắc nói: "Lý Long Cơ còn tìm được người yêu, tại sao tôi lại không?". Tài tử Lý Long Cơ cùng tuổi Lý Bỉ Đắc, có bạn gái 38 tuổi.

Diễn viên, nhạc sĩ Lê Bỉ Đắc (Peter Lai). Ảnh: HK01

Lê Bỉ Đắc hiện sống nhờ phí tác quyền âm nhạc, làm YouTuber. Năm nay, sức khỏe ông sa sút, nhiều lần nhập viện vì các bệnh cúm, chức năng thận suy giảm. Trong 6 tháng, ông sụt bảy kg. Nghệ sĩ còn bị thiếu máu, tiểu đường.

Dù vậy, ông nặng gánh vì con trai nuôi Hoàng Tông Trạch, 37 tuổi, thất nghiệp. Lê Bỉ Đắc từng chu cấp cho con học Đông y ở Trung Quốc đại lục nhưng con bỏ học, không thể lấy bằng tốt nghiệp. Về Hong Kong, Tông Trạch từ chối đi làm, đắm chìm trong game, sống phụ thuộc bố. Ông Lê Bỉ Đắc từng phải trả khoản nợ thẻ tín dụng hơn 100.000 HKD (333 triệu đồng) cho Hoàng Tông Trạch.

Lê Bỉ Đắc trong 'Đường Bá Hổ điểm Thu Hương' Lê Bỉ Đắc (xuất hiện từ giây đầu tiên) hợp tác Châu Tinh Trì trong "Đường Bá Hổ điểm Thu Hương". Video: Bilibili

Quan hệ hai cha con từng xa cách, gần đây Hoàng Tông Trạch chủ động mang cơm cho cha, đưa ông đến bệnh viện thăm khám. Nghệ sĩ lo con trai "ngủ gầm cầu" nếu ông không còn.

Tình cảnh của Lê Bỉ Đắc nhận quan tâm của nhiều khán giả, hàng nghìn người cho rằng việc ông tìm bạn đời không khác "kiếm người giúp việc miễn phí". Số khác bình luận trường hợp của ông phản ánh vấn đề xã hội hiện tại: sự cô độc và nhu cầu tình cảm của người già.

Lê Bỉ Đắc là nhạc sĩ hàng đầu Hong Kong, sáng tác hàng chục ca khúc cho các ca sĩ Hứa Quán Kiệt, Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương, Lâm Tử Tường, Trịnh Thiếu Thu, nhiều bài trong số đó thuộc hàng kinh điển làng nhạc Hoa ngữ.

Trong mảng điện ảnh, ông hợp tác Châu Tinh Trì ở loạt phim Trường học uy long 1991, Trạng nguyên Tô Khất Nhi 1992, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 1993. Lê Bỉ Đắc đóng hơn 50 phim truyền hình của TVB, như Nan huynh nan đệ, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Lộc Đỉnh Ký 1998, Đường về hạnh phúc, Cỗ máy thời gian, Ngưu Lang Chức Nữ, Thi Công kỳ án. Ông rời TVB năm 2022, sau khi hoàn thành Stranger Anniversary và Let Me Take Your Pulse.

Như Anh (theo HK01)