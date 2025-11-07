Tài tử đóng Sa Tăng 'Tây du ký' qua đời

Trung QuốcDiễn viên Lưu Đại Cương, đóng Sa Tăng trong "Tây du ký", qua đời ở tuổi 78 vì bệnh tật.

Theo trang National Business Daily ngày 7/11, gia đình cho biết nghệ sĩ qua đời hôm 3/11 tại Bắc Kinh, đến nay thông tin mới được công bố. Theo di nguyện của ông, tang lễ được cử hành đơn giản, riêng tư. Nhà quay phim Vương Sùng Thu đăng trên Weibo một video về Lưu Đại Cương để tưởng niệm cộng sự một thời: "Mong ông yên nghỉ nhé".

Tạo hình Sa Tăng của nghệ sĩ Lưu Đại Cương. Ảnh: Ifeng

Trên Jimu News, "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy cho biết lần cuối gặp Lưu Đại Cương vào năm ngoái, khi cùng diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng và Mã Đức Hoa ghi hình show truyền hình. Bấy giờ bốn thầy trò đồng ca bài Xin hỏi đường ở nơi nào. Trì Trọng Thụy cảm nhận sức khỏe Lưu Đại Cương bình thường. "Ông ấy lặng lẽ ra đi như thế", diễn viên nói.

Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng thân thiết Lưu Đại Cương, nhận xét ông hiền lành, nhiệt tình, thường chủ động giúp đỡ khi bạn bè, đồng nghiệp gặp khó khăn. Những năm cuối đời, thi thoảng ông Lưu Đại Cương tái ngộ các đồng nghiệp phim Tây du ký ở các chương trình truyền hình.

Lưu Đại Cương trong 'Tây du ký' Lưu Đại Cương trong "Tây du ký". Video: CCTV

Lưu Đại Cương sinh năm 1947 tại Bắc Kinh, đóng phim truyền hình và kịch sân khấu. Ông nổi tiếng với vai Sa Tăng trong Tây du ký phần hai, quay năm 1998. Tác phẩm của đạo diễn Dương Khiết, dàn diễn viên còn có Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không), Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới), Trì Trọng Thụy (vai Đường Tăng).

Nghệ sĩ Lưu Đại Cương còn tham gia nhiều tác phẩm kinh điển của màn ảnh Trung Quốc, như vai Tôn Lâm trong Tam Quốc diễn nghĩa 1994, Hứa Minh Đường trong Tể tướng Lưu gù, tăng nhân Thiếu Lâm trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Giáo chủ ma giáo (1993). Nghệ sĩ cũng lưu dấu ấn với Thư kiếm ân cừu lục 1994, Quan Thế Âm truyền kỳ 1995.

Ông kết hôn với một phụ nữ làm ngoài ngành giải trí, vợ chồng có con trai. Nghệ sĩ hiếm khi xuất hiện công khai cùng vợ.

Thầy trò Đường Tăng hát 'Xin hỏi đường ở nơi nào' Các tài tử đóng thầy trò Đường Tăng hát "Xin hỏi đường ở nơi nào", ở chương trình về phim kinh điển năm 2024. Ông Lưu Đại Cương đứng bìa phải. Video: Bilibili

Tây du ký khởi quay năm 1982, người đầu tiên đóng Sa Tăng là Diêm Hoài Lễ, ông qua đời năm 2009 vì bệnh nhiễm trùng phổi. Tây du ký phần hai bấm máy năm 1998, bổ sung nội dung cho bản quay năm 1982, các cảnh hành động được thiết kế công phu, sinh động hơn, nội dung hoàn chỉnh hơn.

Tác phẩm xoay quanh hành trình diệt trừ kiếp nạn để thỉnh kinh Phật của thầy trò Đường Tăng. Theo Xinhua, trong bối cảnh giao thông, vận chuyển chưa thuận lợi, đoàn phim ghi hình tại nhiều nơi hiểm trở như Hỏa Diệm Sơn ở Tân Cương, rừng sâu ở Cát Lâm, thác ở Cửu Trại Câu, chùa trên vách núi ở tỉnh Sơn Tây. Tác phẩm gây tiếng vang tại nhiều quốc gia châu Á, giữ kỷ lục phim được phát lại nhiều lần nhất ở Trung Quốc.

Như Anh (theo NBD)