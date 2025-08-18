Tài tử đóng phản diện 'Superman' qua đời

Terence Stamp - thủ vai Tướng Zod, kẻ gieo rắc hiểm họa cho Người Thép - trong phim "Superman" năm 1978-1980, qua đời ở tuổi 87.

Theo Reuters, gia đình diễn viên cho biết ông qua đời hôm 17/8. "Ông để lại sự nghiệp đồ sộ ở lĩnh vực nghệ thuật, tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ sau", đại diện gia đình nói.

Ông Terence Stamp sinh năm 1938 tại khu East End (London, Anh), là con của một thợ đốt lò trên tàu kéo. Tuổi thơ của ông gắn với những trận không kích trong Thế chiến 2. Sau khi bỏ học sớm để làm việc trong ngành quảng cáo, ông giành được học bổng vào trường kịch nghệ.

Terence Stamp trong phim 'Superman II' (1980) Terence Stamp trong "Superman II" (1980). Video: Warner Bros.

Năm 1962, Stamp có màn ra mắt điện ảnh với Billy Budd, do đạo diễn Peter Ustinov chuyển thể từ tiểu thuyết của Herman Melville. Vai chính trong phim mang về cho ông đề cử Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc, đưa tên tuổi ra quốc tế. Sau đó, ông đóng cùng Laurence Olivier trong Term of Trial (1962). Năm 1965, tài tử đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại Cannes nhờ vai diễn trong The Collector.

Theo Variety, Terence Stamp ghi dấu với đôi mắt xanh và phong cách diễn xuất chân thực, mãnh liệt. Suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, Stamp nhiều lần thử sức với những dạng nhân vật khác biệt.

Năm 1978, ông đóng Tướng Zod, xuất hiện cùng Marlon Brando trong một cảnh ngắn của Superman. Vì kịch bản quá dài, bộ phim được tách thành hai phần. Hai năm sau, Stamp trở lại với hình tượng phản diện trong Superman II. Năm 2007, tạp chí Total Film xếp nhân vật vào danh sách "50 kẻ phản diện vĩ đại nhất mọi thời". Từ năm 2003 đến 2011, Stamp lồng tiếng cho Jor-El - cha của Superman - trong loạt phim truyền hình Smallville.

Ngoài Superman, ông được đánh giá cao với vai người cha đi tìm công lý cho cái chết của con gái trong The Limey (1999) của Steven Soderbergh. Cùng năm, ông xuất hiện trong Star Wars: Episode I - The Phantom Menace với vai Thủ tướng Valorum, và Bowfinger của Steve Martin, Eddie Murphy.

Trước đó, năm 1994, ông hóa thân một phụ nữ chuyển giới trong The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Nhà phê bình Roger Ebert nhận xét: "Ban đầu người xem bị bất ngờ khi thấy Terence Stamp trong trang phục nữ tính, nhưng sau đó ông thuyết phục khán giả khi thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật".

Những năm 2000, Stamp góp mặt trong Wanted cùng Angelina Jolie, Valkyrie cùng Tom Cruise, The Adjustment Bureau và Get Smart. Các vai diễn cuối cùng của ông là trong Last Night in Soho (2021) của Edgar Wright và loạt phim His Dark Materials (2019-2022).

Terence Stamp trong vai Tướng Zod. Ảnh: Warner Bros.

Theo AP, đạo diễn Edgar Wright nhận xét tài tử là người tốt bụng, hài hước. "Máy quay càng tiến gần, sự hiện diện của ông ấy càng trở nên mê hoặc. Ở những cảnh quay cận, ánh mắt bất động của ông tạo nên hiệu ứng. Terence là ngôi sao điện ảnh đúng nghĩa", Wright cho biết.

Hơn 60 năm gắn bó nghề diễn, nghệ sĩ nỗ lực duy trì chuẩn mực nghề nghiệp ở mức cao nhất. "Tôi sẽ không nhận những bộ phim kém, trừ khi không còn đủ tiền trả tiền nhà", ông từng nói.

Ngoài diễn xuất, Terence Stamp xuất bản hồi ký Stamp Album (viết để tưởng nhớ người mẹ quá cố), tiểu thuyết The Night và một cuốn sách dạy nấu ăn viết cùng Elizabeth Buxton. Ông còn lồng tiếng cho trò chơi The Elder Scrolls IV: Oblivion, phim Halo 3, phim tài liệu Jazz Britannia của đài BBC Four.

Ông từng có mối tình với nhiều bóng hồng nổi tiếng, gồm siêu mẫu Jean Shrimpton và minh tinh Julie Christie. Ông kết hôn với Elizabeth O'Rourke từ năm 2002 đến 2008.

Quế Chi (theo Variety, AP)