Tài tử đóng loạt phim 'Ultraman' qua đời

Jirō Dan, diễn viên Nhật đóng "The Return of Ultraman", mất ở tuổi 74 vì bệnh ung thư phổi.

Theo Hochi News, ngày 24/3, công ty quản lý của Jirō Dan đăng cáo phó, cho biết nghệ sĩ qua đời rạng sáng 22/3, sau thời gian chống chọi bệnh tật. Tang lễ Jirō Dan được tổ chức riêng tư với sự tham gia của những người thân thiết.

Nhạc phim The Return of Ultraman Ultraman Jack đấu quái vật trong "The Return of Ultraman". Video: Tsuburaya Productions

Người đại diện tiết lộ nghệ sĩ được chẩn đoán mắc ung thư từ năm 2017, điều trị với tinh thần tích cực. Ông không đánh mất khiếu hài hước dù chịu giày vò thể chất. Từ cuối năm ngoái, tình trạng của ông diễn biến xấu.

Thông tin Jirō Dan qua đời nhận quan tâm của nhiều khán giả ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Trên các diễn đàn phim, hàng chục nghìn người cho biết ông là một phần tuổi thơ của họ. Nghệ sĩ đóng vai chính - Hideki Go/Ultraman Jack - trong The Return of Ultraman, loạt phim siêu anh hùng chiếu lần đầu năm 1971, do hãng Tsuburaya Productions sản xuất.

Các tạo hình của Hideki Go trong "The Return of Ultraman". Ảnh: Tsuburaya Productions

Nhân vật của ông - Hideki Go - là chàng trai 23 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mơ ước trở thành tay đua xe. Hideki Go chết sau khi nỗ lực cứu một cậu bé và một chú chó khỏi tấn công của quái vật. Sự anh dũng của Hideki Go làm cảm động siêu nhân ở hành tinh khác, chàng trai được tái sinh, trở thành siêu nhân Ultraman Jack bảo vệ loài người.

Jirō Dan còn đóng các phim về Ultraman (Siêu nhân Điện Quang) khác, như Ultraman Zearth 2, Ultraman Mebius & Ultraman Brothers, Superior Ultraman 8 Brothers, Ultraman Taro, Ultraman Leo.

Diễn viên Jirō Dan. Ảnh: Hochi

Thời trẻ, Jirō Dan là thần tượng của đông đảo khán giả trẻ, được nhiều người khen tuấn tú. Tài tử từng gây chú ý với các quảng cáo mỹ phẩm dành cho nam.

Như Anh (theo Hochi News, Yahoo)