Tài tử đóng kiệt tác 'Kagemusha' qua đời

Diễn viên lừng danh Nhật Bản Tatsuya Nakadai, đóng chính phim "Kagemusha", "Ran", qua đời ở tuổi 92.

Theo Nikkei, ngày 11/11, đại diện công ty quản lý cho biết nghệ sĩ mất hôm 8/11 do bệnh viêm phổi, tang lễ được cử hành riêng tư trong gia đình. Ông là một trong diễn viên vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh Nhật, đóng chính nhiều tác phẩm gây tiếng vang quốc tế, trong số đó có Kagemusha (Võ sĩ thế thân).

Tatsuya Nakadai trong "Kagemusha". Ảnh: IMDB

Phim của đạo diễn Akira Kurosawa, ra mắt năm 1980, lấy bối cảnh quần hùng tranh bá thời Chiến quốc Nhật Bản hồi thế kỷ 16. Lãnh chúa Takeda Shingen (Tatsuya Nakadai đóng) bị quân địch bắn trọng thương, trước khi chết, ngài dặn thuộc hạ giấu kín cái chết của mình trong ba năm đồng thời không động binh, chỉ giữ vững lãnh thổ.

Nghệ sĩ Tatsuya Nakadai. Ảnh: Kyodo News

Tên trộm Kagemusha có tướng mạo giống Takeda Shingen nên được chọn đóng giả ông để qua mắt binh lính, đối thủ. Kagemusha lộ thân phận đóng giả sau khi bị con ngựa của Takeda Shingen hất ngã. Lúc bấy giờ, mọi người mới vỡ lẽ mình bị qua mắt, chỉ trừ con ngựa. Tatsuya Nakadai đóng hai vai Takeda Shingen và Kagemusha.

Tatsuya Nakadai trên màn ảnh Tatsuya Nakadai trên màn ảnh. Video: Youtube/Mards

Tổng vốn đầu tư của Kagemusha lên đến 2,5 tỷ yen (22,5 triệu USD). Phim có những cảnh quay giao tranh hùng tráng, không dùng đến kỹ xảo. Hơn 300 con ngựa được sử dụng trong tác phẩm. Truyền thông thế giới đánh giá Kagemusha là kiệt tác, với diễn xuất khó quên của Tatsuya Nakadai. Phim thắng Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 1980 đồng thời được đề cử Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar năm 1981.

Cảnh phim 'Ran' của Nhật Bản Tatsuya Nakadai trong phim "Ran". Video: Mtime

Ngoài Kagemusha, Tatsuya Nakadai làm nên thành công của các tác phẩm kinh điển Nhật Bản như Sanjuro (1962), Harakiri (1962), High and Low (1963), The Sword of Doom (1966), Ran (1985).

Phim cuối cùng của Tatsuya Nakadai là The Pass: Last Days of the Samurai, ra mắt năm 2020. Ông kết hôn với bà Yasuko Miyazaki năm 1957, vợ chồng có một người con, bà Yasuko Miyazaki mất năm 1996. Vợ chồng từng thành lập trường nghệ thuật, bồi dưỡng kỹ năng diễn xuất cho lớp trẻ, trong đó có tài tử Yakusho Koji.

Như Anh (theo Nikkei, TBS)