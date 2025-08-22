Tài tử 'Diên Hy công lược' vướng scandal tình ái

Diễn viên Trung Quốc Hứa Lệ Sa chỉ trích tài tử Hứa Khải bạc tình, vào khách sạn với cô gái khác khi còn yêu cô.

Theo Sina, ngày 22/8, đời tư của Hứa Khải - sao phim Diên Hy công lược - thành tâm điểm chú ý của khán giả khi Hứa Lệ Sa công khai các bức ảnh, tin nhắn giữa cô và tài tử. Theo Lệ Sa, cô và Hứa Khải từng yêu nhau, năm 2022, cô phát hiện bạn trai và diễn viên Triệu Tình cùng vào khách sạn, vì thế chuyện tình tan vỡ.

Hứa Lệ Sa đăng một số bức ảnh riêng tư của bạn trai cũ làm bằng chứng, cho biết tiếp tục "lật bộ mặt thật" của diễn viên.

Diễn viên Hứa Khải, Hứa Lệ Sa. Ảnh: Sohu

Trước các bài đăng của Hứa Lệ Sa, phía công ty quản lý Hứa Khải cho biết năm 2021, tài tử và Lệ Sa "có qua lại với nhau thời gian ngắn khi cùng quay phim", ba năm qua hai người không liên lạc.

Trong bài phản hồi trên Weibo, nhà sản xuất Vu Chính - chủ công ty quản lý - hoài nghi động cơ của Hứa Lệ Sa. Ông viết: "Rốt cuộc, cô không cam tâm khi người khác tốt hơn mình hay còn có mục đích gì khác, hay có ai ở phía sau dàn dựng scandal?". Hứa Khải có phim mới ra mắt là Tử dạ quy, phát từ ngày 18/8.

Vu Chính cho rằng Hứa Lệ Sa sỉ nhục, bôi nhọ Triệu Tình khi nói đồng nghiệp là "kẻ thứ ba" xen vào chuyện tình của người khác. Triệu Tình hiện là diễn viên thuộc công ty quản lý của Vu Chính. Nhà sản xuất cho biết đã thuê luật sư thu thập chứng cứ, kiện Hứa Lệ Sa.

Hứa Khải trong "Diên Hy công lược". Ảnh: Sohu

Hứa Khải 30 tuổi, nổi đình đám từ vai Phó Hằng trong phim cung đấu Diên Hy công lược (2018). Tiếp đó, anh đóng chính loạt tác phẩm Thiên vũ kỷ, Lệ ca hành, Chiêu Dao, Định luật 80/20 của tình yêu, Em đẹp hơn ánh sao.

Hứa Lệ Sa gia nhập làng giải trí năm 2020, chưa mấy nổi tiếng ở làng giải trí. Cô từng đóng Bá vương, Khanh khanh nhật thường, Linh hồn y sư, Phong khởi tây châu.

Như Anh (theo Sina)