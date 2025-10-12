Tài tử 'Cung tỏa tâm ngọc' tiết lộ đã có con

Trung QuốcHà Thịnh Minh - 49 tuổi, nổi tiếng với phim "Cung tỏa tâm ngọc" - thừa nhận đã kết hôn, có con sau nhiều năm giấu kín.

Theo trang 163, trong buổi livestream ngày 12/10, khi có fan hỏi "Tứ gia, anh chưa tính chuyện lập gia đình à?", diễn viên nói: "Thực ra con gái tôi đã 13 tuổi rồi, biệt danh của con bé là Cách Cách". Anh cho biết con đã cao gần đến vai mình, thừa hưởng năng khiếu hội họa từ mẹ. Gần đây, khi xem phim lại phim cũ của bố, cô bé vẽ lại nhân vật Tứ gia, nhưng sáng tạo thêm bộ ria mép đen, dày. Nhìn thấy tranh của con, diễn viên "cười chảy nước mắt". Anh đóng khung, treo tranh trong phòng làm việc, thường xuyên khoe với khách đến nhà.

Mỗi khi đi quay phim, Hà Thịnh Minh đều gọi điện video để trò chuyện với con. Anh cũng nhờ cô bé cập nhật các từ lóng trên mạng. Tài tử nói: "Mỗi chặng đường trong cuộc đời đều có trình tự của nó. Khi còn trẻ, tôi muốn dốc sức cho sự nghiệp, còn bây giờ, tôi chỉ muốn dành thời gian tối đa cho gia đình".

Năm 2011, diễn viên vụt sáng nhờ phim Cung tỏa tâm ngọc, trở thành thần tượng của nhiều khán giả nữ. Khi ấy, Hà Thịnh Minh bị chụp ảnh đến bệnh viện cùng một phụ nữ mang thai. Để giữ hình tượng "nam diễn viên độc thân, mạnh mẽ", anh phủ nhận đã kết hôn, có con, cho biết đi cùng bạn thân ngoài ngành giải trí. Anh cũng nhấn mạnh "tập trung vào sự nghiệp và chưa có kế hoạch cưới xin".

Hà Thịnh Minh sinh năm 1976 ở tỉnh Hồ Bắc. 20 tuổi, anh thành lập ban nhạc nam China Power, hoạt động hơn một năm. Năm 1998, anh bắt đầu sự nghiệp solo nhưng không mấy thành công. Hà Thịnh Minh sau đó ngừng ca hát, theo học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh chật vật trong thời gian dài, duy trì sự nghiệp bằng cách đóng vai nhỏ trong các phim truyền hình, cố gắng trở lại làng nhạc nhưng không thành công.

Năm 2008, nhà sản xuất Vu Chính phát hiện ra Hà Thịnh Minh, giúp anh nổi tiếng qua phim Mai khôi giang hồ. Diễn viên sau đó xuất hiện trong Mỹ nhân tâm kế, Mẹ chồng nàng dâu, Quốc sắc thiên hương, Mỹ nhân thiên hạ.

Trong Cung tỏa tâm ngọc, Hà Thịnh Minh đóng vai vai Dận Chân - Tứ a ca (sau này lên ngôi Hoàng đế Ung Chính). Nhân vật có tình cảm với Lạc Tình Xuyên (Dương Mịch Đóng) nhưng trái tim cô chỉ hướng về bát a ca (Phùng Thiệu Phong). Một năm sau, anh đóng chính Cung tỏa châu liêm, tác phẩm được coi như phần sau của Cung tỏa tâm ngọc.

