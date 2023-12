Tài tử 'Chuyện tình Paris' chưa nguôi nỗi đau mất em trai

Lee Dong Gun, 43 tuổi - đóng "Chuyện tình Paris" - nói anh và mẹ vẫn chưa nguôi nỗi đau mất em trai sau vụ thảm sát hồi 2008.

Đài SBS tiết lộ góc khuất cuộc sống Lee Dong Gun trong chương trình My little old boy, lên sóng tối 3/12. Hơn 15 năm qua, cứ đến sinh nhật em trai Lee Joon Yub, tài tử sẽ ngưng mọi công việc, nghỉ vài ngày, mua hoa và thiệp mừng đến nơi tưởng niệm em. Diễn viên thường nói chuyện một mình bên di ảnh, hồi tưởng 19 năm đẹp nhất hai anh em chung sống.

Hồi cuối tháng 10, Lee Dong Gun tiếp tục thói quen như mọi năm. "Nếu còn sống, em ấy sẽ đón sinh nhật lần thứ 36, nhưng thằng bé mãi dừng lại khi chưa đầy đôi mươi. Tôi không thể tưởng tượng được Joon Yub trông thế nào khi trở thành quý ông", diễn viên nói. Sao kỳ cựu Kim Hae Sook - MC đồng hành tập này - và mẹ Lee Dong Gun bật khóc trước lời tự sự của anh.

Lee Dong Gun khóc, cười khi xem lại ảnh của em trai ngày bé tại khu tưởng niệm (trái) và về ăn cơm, trò chuyện cùng mẹ (phải). Ảnh: SBS

Sau chuyến thăm viếng, Lee Dong Gun về nhà ăn cơm cùng mẹ, cả hai nhắc lại chuỗi ngày buồn đau. Năm 2008, Lee Joon Yub, 19 tuổi, du học Australia với học bổng toàn phần. Cậu cùng bạn dạo chơi trung tâm thương mại World Square, Sydney, bất ngờ bị hai người Trung Quốc gây hấn. Theo các nhân chứng khi ấy, thủ phạm rút dao đâm hai thanh niên tới tấp vì cho rằng họ "nhìn đểu" mình. Joon Yub qua đời, người bạn trọng thương.

Lee Dong Gun cho biết suy sụp khi nhận tin dữ, nhưng cố trấn tĩnh vì lo sợ sức khỏe bố mẹ bị ảnh hưởng. Sau đó, gia đình tài tử bay đến Australia lo hậu sự. Dong Gun nói biết ơn vì mọi thủ tục thuận lợi, sớm đưa em về nước. Ôm bình tro cốt hồi hương, Lee Dong Gun khi ấy tiều tụy, mắt đỏ hoe, khiến tất cả hành khách trên chuyến bay chú ý. Một số không hiểu rõ câu chuyện tỏ ra khó chịu.

Tài tử Chuyện tình Paris cũng lần đầu kể với mẹ về cuộc gọi cuối cùng của em trai trước một ngày cậu bị sát hại. Thanh niên 19 tuổi nói kính trọng người anh hơn mình tám tuổi và khoe "tình bạn đặc biệt", "người kỳ diệu" khiến cậu không muốn bỏ lỡ. Theo SBS, mẹ Lee Dong Gun lẫn tất cả thành viên quay phim hôm ấy đều nghẹn ngào.

Trong chương trình, Lee Dong Gun nhiều lần nói đời anh về cơ bản buồn nhiều hơn vui. Điều tiếng bủa vây khiến anh chán nản, không tha thiết làm người nổi tiếng. Trước đó, anh được xem là một trong những diễn viên đào hoa, tình sử phong phú nhất showbiz Hàn. Diễn viên từng qua lại với Kim Min Jung, Han Ji Hye, Cha Ye Ryun. Năm 2015, anh công khai yêu Ji Yeon - ca sĩ kém 14 tuổi, nhưng chia tay hồi 2017.

Ba tháng sau đó, Dong Gun bất ngờ thông báo kết hôn Jo Yoon Hee - bạn diễn của anh trong Bốn chàng thợ may. Năm 2020, vợ chồng sao đường ai nấy đi vì bất đồng quan điểm sống, Jo Yoon Hee giành quyền nuôi con gái.

Vì ở xa, mẹ Lee Dong Gun nói sốc và đau lòng khi hay tin gia đình con rạn vỡ. Bà kể sau khi trở về trạng thái độc thân, tài tử kiệm lời, khép kín, không thích ra ngoài, đồng thời dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Vài tháng trước, anh mới đồng ý đóng phim Celebrity của Netflix.

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee mừng thôi nôi con hồi 2018. Ảnh: Louvre Petit

Dong Gun cho biết buồn, trống rỗng vì nhận nhiều chỉ trích, không ai đứng về phía anh sau ly hôn. Anh muốn bù đắp cho con gái Roa, sợ bé tổn thương tâm lý. Chủ nhật hàng tuần là thời gian anh hạnh phúc nhất vì được gặp con. Những ngày khác, Dong Gun không thể trò chuyện trực tiếp vì bé chưa được sử dụng điện thoại riêng.

Khi MC hỏi lý do anh không gọi thẳng vào máy vợ cũ, Lee Dong Gun nói không dám mơ điều ấy. Sau ba năm chia tay, anh và Jo Yoon Hee chưa từng trò chuyện. "Thật khó khăn, đó không phải điện thoại của Roa. Tôi thường gửi tin nhắn thoại trước, cô ấy sẽ đưa Roa nghe và để bé tự gửi lại cho bố. Tôi quen cảnh này rồi". Tài tử cũng rơi vào cảnh khó xử khi mới đây, nhà đài phát lại Bốn chàng thợ may - phim truyền hình xe duyên cho anh và vợ cũ.

Lee Dong Gun cũng bực tức khi một số trang tin lẫn khán giả giữ định kiến, gọi anh là "Vua sát gái làng giải trí". Anh lo sợ năm sau, khi Roa có điện thoại riêng, bé sẽ đọc được tin tức không hay, dẫn đến thất vọng, thù ghét bố. Do đó, diễn viên nói đã buông bỏ, không muốn yêu đương nữa, mong có thể để lại hình ảnh khác trong con.

Lee Dong Gun ở tuổi 43, bộ ảnh được thực hiện hồi tháng 7. Ảnh: FNC Entertainment

Lee Dong Gun sinh năm 1980, khởi nghiệp là ca sĩ nhưng thành danh với vai trò diễn viên. Anh từng tham gia các phim như Cô dâu nhỏ xinh, Chuyện tình Paris, Hoa thủy tinh, Tìm lại nụ cười, Người cha tuyệt vời. Vài năm gần đây, các dự án anh góp mặt đều thất bại, không tìm được chỗ đứng giữa dàn sao trẻ tài năng.

Lee Dong Gun vai Yoon Soo Hyuk trong "Chuyện tình Paris" Lee Dong Gun trong "Chuyện tình Paris". Video: SBS

Thiên Lam