Tài tử cao 1,92 m độc thân bên cún cưng

Lee Ki Woo sinh năm 1981 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh chạm ngõ màn ảnh từ năm 2003, đóng vai phụ trong loạt phim truyền hình Yêu khờ dại, Người yêu danh tiếng hay Tiệm mỳ mỹ nam. Trên màn ảnh rộng, anh góp mặt trong Cổ điển, He was cool, Sad movie, Someone behind you hay Wedding dress... Anh từng hẹn hò diễn viên Lee Chung Ah trong 5 năm (2013-2018).