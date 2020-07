Tài tử 'Call me by your name' ly dị

MỹArmie Hammer - đóng chính "Call me by your name" - ly dị biên tập viên truyền hình Elizabeth Chambers sau 10 năm cưới.

Cặp sao vừa xác nhận chia tay trên Instagram: "13 năm là bạn thân, tri kỷ, bạn đời và làm cha mẹ. Đó là hành trình tuyệt vời nhưng chúng tôi quyết định sang trang mới. Việc nuôi con chung là ưu tiên hàng đầu của cả hai".

Armie Hammer (trái) cưới Elizabeth Chambers năm 2010, có hai con chung. Ảnh: Backgrid.

Armie Hammer và Elizabeth Chambers chia tay chỉ vài tháng sau kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Hôm 25/5, Chambers đăng ảnh cưới trên trang cá nhân và nói rất yêu chồng, cảm ơn anh vì đồng hành suốt một thập kỷ qua. Tháng trước, cô cũng đăng ảnh Hammer chúc mừng ngày của cha.

Hồi tháng 4, gia đình Hammer tới đảo Caymans trên biển Caribe tránh dịch. Họ thường đăng hình ảnh chơi đùa bên bãi biển trên mạng xã hội. Cặp sao có hai người con là Harper (năm tuổi) và Ford (ba tuổi). Tài tử hiện trở lại nhà riêng ở Los Angeles, trong khi vợ con vẫn đang trên đảo.

Gia đình tránh dịch trên đảo Caymans hồi tháng 4. Ảnh: Instagram.

Armie Hammer, sinh năm 1986, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Anh được biết đến với các phim như The Social Network (2010), The Lone Ranger (2013) hay Call Me by Your Name (2017). Tài tử hiện tham gia dự án Find Me - ngoại truyện của Call Me by Your Name - dự kiến bấm máy từ đầu năm sau.

"Mystery of Love" (OST Call Me By Your Name) Armie Hammer trong "Call Me By Your Name". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo People)