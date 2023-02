Tài tử 'Bỗng dưng trúng số' đến Việt Nam

Tài tử Go Kyung Pyo và thành viên đoàn phim "Bỗng dưng trúng số" tới TP HCM du lịch, gặp gỡ Trấn Thành - Hari Won.

Ngày 7/2, fanpage Trấn Thành đăng ảnh chụp cùng đoàn phim Bỗng dưng trúng số, gồm đạo diễn Park Gyu Tae, nam chính Go Kyung Pyo và Lee Yi Kyung cùng nhiều diễn viên, thành viên thuộc êkíp. Trên dòng trạng thái, Trấn Thành cho biết vinh dự khi được đón tiếp các đồng nghiệp Hàn Quốc, hy vọng có cơ hội hợp tác trong tương lai.

Một nguồn tin trong giới làm phim xác nhận Go Kyung Pyo và êkíp đến Việt Nam chủ yếu du lịch, kết hợp giao lưu một số đơn vị, nhà phát hành, trong đó có Trấn Thành.

Tài tử Hàn Go Kyung Pyo (thứ ba từ phải qua) cùng các đồng nghiệp đoàn phim "Bỗng dưng trúng số" gặp gỡ Trấn Thành (thứ tư từ phải qua) và Hari Won (thứ hai từ phải qua). Ảnh: Facebook Trấn Thành

Trước đó, một số bức ảnh, video Go Kyung Pyo bên khán giả trên đường phố TP HCM được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bình luận mong muốn có dịp gặp tài tử.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, là một trong những diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hàn Quốc. Anh được yêu thích từ series Reply 1988, sau đó góp mặt trong nhiều dự án gây chú ý như Don't Dare to Dream, Chicago TypewriterPrivate Lives, Love In Contract...

Trong Reply 1988, Go Kyung Pyo hóa thân Sun Woo - chàng trai giỏi giang, hiếu thảo - theo đuổi Bo Ra - cô hàng xóm hơn anh ba tuổi. Còn ở Bỗng dưng trúng số, diễn viên vào vai Chun Woo - anh lính Hàn Quốc vô tình nhặt được vé số trúng độc đắc trị giá 5,7 triệu USD.

Bỗng dưng trúng số ra rạp hồi tháng 9/2022, gây sốt tại phòng vé. Phim thu khoảng 181 tỷ đồng, phá kỷ lục dự án điện ảnh Hàn Quốc ăn khách nhất tại Việt Nam mọi thời.

Bỗng dưng trúng số cảm ơn khán giả Êkíp "Bỗng dưng trúng số" cảm ơn khán giả Việt Nam sau khi phim đạt doanh thu tốt. Video: CGV

Tác phẩm lấy bối cảnh là khu biên giới quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Chàng lính Hàn Chun Woo (Go Kyoung Pyo) vô tình nhặt được vé số trúng độc đắc trị giá 5,7 triệu USD. Chưa kịp vui, anh bất cẩn để tờ vé số bay sang bên kia chiến tuyến và rơi vào tay người lính Triều Tiên Yong Ho (Lee Yi Kyung). Cả hai rơi vào thế khó khi Chun Woo không thể đòi lại tấm vé còn Yong Ho không thể sang Hàn Quốc lĩnh thưởng. Sự việc trở nên phức tạp khi đồng đội của cả hai phát hiện và đòi tham gia vào cuộc đàm phán.

Ra mắt tại Hàn Quốc cuối tháng 8/2022, Bỗng dưng trúng số đứng đầu phòng vé quê nhà suốt chín ngày liên tiếp. Tác phẩm nhận nhiều lời khen từ khán giả, hiện đạt điểm trung bình 7,9/10 trên trang IMDb. Phim cũng gây chú ý trên mạng xã hội khi các video reaction của khán giả đạt hơn sáu triệu lượt xem trên TikTok.

>>> Phim 'Bỗng dưng trúng số' - tiếng cười cường điệu Trailer 'Bỗng dưng trúng số' Trailer "Bỗng dưng trúng số". Video: CGV

Đạt Phan - Mai Nhật