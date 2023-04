Tài tử 'Better Call Saul' nói sẽ không đóng phim Marvel

Tài tử phim "Better Call Saul" - Bob Odenkirk - cho biết thích đóng những nhân vật mang vẻ ngoài bình thường hơn các vai siêu anh hùng.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Independent hôm 9/4, Bob Odenkirk nói luôn tìm kiếm sự năng động trong những vai diễn. Tuy nhiên, các nhân vật trong phim Marvel không phù hợp với định hướng sự nghiệp của anh. Diễn viên thích những vai thực tế, cốt truyện dễ hiểu nhưng mang thông điệp sâu sắc.

Bob Odenkirk dự Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 80 tại Beverly Hills, California ngày 10/1 (giờ địa phương). Ảnh: Invision

Trong số các tác phẩm từng đóng, tài tử thích nhân vật Hutch Mansell (phim Nobody) vì khác hoàn toàn so với vai luật sư lừa đảo Saul Goodman (series Breaking Bad) làm nên tên tuổi.

Odenkirk nói: "Hutch Mansell là người đàn ông của gia đình. Hutch có quá khứ đen tối nhưng đã thay đổi, anh ấy còn chặng đường dài phía trước nhằm tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Khán giả sẽ nghĩ đó là câu chuyện của cuộc đời tôi, chứ không đơn thuần là phim hành động".

Trong một cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, đạo diễn Nobody Ilya Naishuller nói tài tử đã "đẩy mình đến giới hạn" cho tác phẩm. Diễn viên nỗ lực tập luyện hầu hết kỹ năng võ thuật để vào vai. Theo Vulture, Odenkirk dành gần hai năm để học các môn võ thuật cận chiến của Hải quân lục chiến Mỹ khi đã ngoài 50.

Bob Odenkirk: 'Tôi không nghĩ đến chuyện tham gia vũ trụ Marvel' Trailer phim "Nobody" có Bob Odenkirk đóng chính. Video: BHD Star Cineplex

Sau khi Nobody đóng máy, diễn viên trở lại trường quay hoàn thành phần cuối loạt phim Better Call Saul tháng 3/2021. Theo Variety, mỗi tập của phần mới được quay trong ba tuần, dài hơn so với lịch quay các phần trước (chín ngày một tập).

Tháng 7/2021, sau 12 tiếng ghi hình cho tập Point and Shoot tại New Mexico, Odenkirk được cho giải lao để chuẩn bị một cảnh quay mới. Trong giờ nghỉ, khi đang đạp xe đạp cố định, đột nhiên diễn viên lên cơn đau tim và đổ gục xuống sàn. Các bác sĩ đặt hai ống đỡ động mạch vào động mạch vành của tài tử. Odenkirk hồi phục sau đó một ngày. Năm tuần sau sự cố, anh có thể tiếp tục hoàn thành quá trình sản xuất tác phẩm.

Dự án mới nhất của tài tử - Lucky Hank - hiện chiếu trên kênh AMC. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Straight Man của tác giả Richard Russo, kể về một giáo sư người Anh đang vật lộn với cuộc khủng hoảng tuổi trung niên.

Bob Odenkirk: 'Tôi không nghĩ đến chuyện tham gia vũ trụ Marvel' Trailer phim "Luck Hank". Video: Amc+

Bob Odenkirk sinh ngày 22/10/1962 ở Berwyn, Illinois. Anh tốt nghiệp trung học khi mới 16 tuổi. Khi lên đại học, nghệ sĩ nhận thấy khả năng viết lách và diễn hài của bản thân. Từ cuối những năm 1980 đến 1990, diễn viên viết kịch bản cho chương trình truyền hình Saturday Night Live và The Ben Stiller Show. Tài tử giành giải Emmy "Biên kịch xuất sắc" cho chương trình tạp kỹ năm 1989 và 1993.

Suốt sự nghiệp, Odenkirk có gần 120 vai diễn lớn nhỏ. Các phim truyền hình anh tham gia gồm: Everybody Loves Raymond, Dr. Katz, Professional Therapist, NewsRadio, Just Shoot Me!, Joey, Curb Your Enthusiasm, Arrested Development, Entourage, Weeds, How I Met Your Mother... Ở mảng điện ảnh, tài tử khẳng định khả năng diễn xuất trong các phim tranh giải Oscar như Nebraska, The Post và Little Women.

Năm 2015, nghệ sĩ đóng chính phim truyền hình nổi tiếng Breaking Bad và ngoại truyện Better Call Saul của đài AMC. Hai tác phẩm mang về cho Odenkirk hai giải Critics Choice TV Award và nhiều đề cử Emmy, Quả Cầu Vàng, đề cử của Hội Diễn viên Điện ảnh Mỹ cho Nam diễn viên chính kịch xuất sắc. Năm ngoái, Odenkirk phát hành cuốn hồi ký Comedy Comedy Comedy Drama đứng thứ hai trong danh sách best-seller của New York Times trong tuần đầu ra mắt.

Quế Chi