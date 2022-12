Tài tử 'Avatar 2' chào khán giả Việt Nam

Sam Worthington (Jake Sully) và Cliff Curtis (Tonowari ) nói về hậu trường "Avatar: Dòng chảy của nước" trong phỏng vấn độc quyền với VnExpress.

Avatar: The Way of Water (Dòng chảy của nước) là phần hai bom tấn ăn khách nhất mọi thời - Avatar (2009) của đạo diễn Mỹ James Cameron. Dịp phim ra mắt toàn cầu, tài tử Sam Worthington (vai Jake Sully) và Cliff Curtis (vai Tonowari - nhân vật mới) nói về trải nghiệm với bộ phim.

- Sam, anh thấy thế nào khi trở lại với "Avatar" sau 13 năm kể từ phần một?

- Sam Worthington: Phần này vẫn tiếp nối câu chuyện giữa Jake và Neytiri khi họ khám phá thêm về tộc người Na’vi. Sau đó, cả hai có con và khán giả được tìm hiểu thêm về hành tinh Pandora. Các bạn sẽ được thấy những khung cảnh chưa từng xuất hiện ở phần một.

- Bối cảnh hành tinh Pandora ở phần hai sẽ khác biệt thế nào so với phần trước?

- Sam Worthington: Trong phần đầu của Avatar, chúng tôi lấy bối cảnh ở rừng mưa nhiệt đới. Ở phần hai, chiến tranh tiếp tục và nó ảnh hưởng tới gia đình của Jake với Neytiri, giờ họ đã có 5 đứa con. Jake không muốn gia đình mình vướng vào rắc rối nên đã dấn thân để cứu tộc người Na’vi. Anh ấy đã đưa gia đình đến một nơi an toàn, với cảnh tượng chúng ta chưa được nhìn thấy trước đó. Trong phần này, khán giả sẽ được khám phá Pandora nhiều hơn và tìm hiểu xem gia đình Jake phải chiến đấu như thế nào để sống sót.

Cliff Curtis: Phần phim này nói đến sự tồn tại và đoàn kết giữa các bộ tộc trên hành tinh Pandora. Nhân vật của tôi là Tonowari, thủ lĩnh của thủy tộc Metkayina. Chúng tôi là một tộc người có thể chất khác biệt, sống dưới đại dương.

Sam Worthington: Bạn sẽ thấy rạn san hô tuyệt vời dưới nước và các sinh vật kỳ lạ như Tulkun, Ilu, Skimwing... tạo nên một hệ sinh thái đầy ngoạn mục.

- Cliff, tham gia từ phần hai, anh thấy làm việc với đạo diễn James Cameron ra sao?

- Cliff Curtis: Tôi yêu đạo diễn James Cameron và nhà sản xuất Jon Landau. Tôi có kinh nghiệm diễn xuất lớn nhất trong sự nghiệp của mình khi tham gia Avatar: Dòng chảy của nước. Chúng tôi có quãng thời gian vui vẻ với nhiều trải nghiệm có ý nghĩa. Mọi người trong đoàn phim coi nhau như gia đình, với sự yêu thương và quan tâm. Đây là một bộ phim về môi trường, chúng tôi có sự kết nối với các yếu tố về thiên nhiên trong quá trình sản xuất, như ghi hình dưới nước, trong rừng.

- Hai anh phải chuẩn bị những gì trong quá trình ghi hình dưới nước?

- Sam Worthington: Trước đó, tôi chưa bao giờ có màn ghi hình nào dưới nước. Vì vậy, tôi phải học cách lặn tự do - kỹ thuật giúp điều hòa nhịp tim để không làm cạn kiệt oxy trong hệ thống cơ thể. Điều đó đồng nghĩa việc khi ở dưới nước với độ sâu 30 feet (hơn 9 m), bạn có thể diễn xuất một cách thoải mái, tự nhiên, không chỉ ở những cảnh hành động mà cả ở các cảnh đòi hỏi gương mặt phải thể hiện cảm xúc mạnh. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp khán giả hòa mình vào phần mới - dưới lòng đại dương - của hành tinh Pandora. Việc tập luyện và ghi hình dưới nước rất khó. Chúng tôi đã phải thực hiện trong vài tháng để có được những cảnh quay mà các bạn thấy trên màn ảnh rộng.

Cliff Curtis: Tôi rất thích đóng phim dưới nước nên phải nói đó là một quãng thời gian thực sự tuyệt vời. Thật ngạc nhiên là việc các cảnh ghi hình tạo ra hiệu ứng mà tôi cho là đáng "đồng tiền bát gạo".

Phần hai Avatar có kinh phí sản xuất ước tính là 350-400 triệu USD và là phim đắt đỏ nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Đến nay, đạo diễn James Cameron đã ghi hình xong Avatar 3 và một phần của phần 4, dự kiến ra mắt lần lượt vào năm 2024 và 2026. Với kinh phí sản xuất 237 triệu USD, Avatar ra mắt năm 2009 và đến nay vẫn là bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, đạt doanh thu 2,923 tỷ USD. Avatar: Dòng chảy của nước đang có những buổi ra mắt trên toàn cầu và nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Ngày 12/12, Quả Cầu Vàng 2023 công bố đề cử, trong đó tác phẩm xuất hiện ở hai hạng mục lớn nhất là: Phim tâm lý hay nhất và Đạo diễn xuất sắc dành cho James Cameron. Năm 2010, Avatar phần đầu tiên từng chiến thắng Quả Cầu Vàng ở hai hạng mục này. Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2023 sẽ diễn ra vào ngày 10/1. Giới chuyên môn cũng nhận định phần hai sẽ là ứng viên sáng giá cho đường đua Oscar năm tới và tiếp tục phá vỡ các kỷ lục đề cử mà James Cameron từng tạo dựng với Titanic (14 đề cử).

