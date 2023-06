Tài tử Anh được xác nhận qua đời sau 5 tháng mất tích

MỹCảnh sát xác nhận thi thể được tìm thấy tại vùng núi California là của Julian Sands - diễn viên Anh mất tích hơn 5 tháng trước.

Ngày 27/6, sở cảnh sát quận San Bernardino (California, Mỹ) cho biết nguyên nhân cái chết chưa xác định và phải chờ thêm kết quả điều tra.

Cuối tuần trước, người đi bộ tìm thấy một thi thể ở gần vùng núi Baldy và báo cảnh sát. Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi trong bốn ngày.

Julian Sands tại liên hoan phim Venice, năm 2019. Ảnh: Piroschka Van De Wouw

Khán giả thương tiếc trước tin diễn viên qua đời. Trên Twitter, nhà sản xuất Alan Spencer nói làm việc chung với Julian Sands là ký ức đáng nhớ và cho biết lúc nào cũng thấy ông cầm quyển sách. Họ từng thảo luận các câu nói của nhà viết kịch George Bernard Shaw. Câu yêu thích của Sands là "Nếu không có gì sai trên thế giới, sẽ không có gì để chúng ta làm" (If there was nothing wrong in the world there wouldn't be anything for us to do). Tài khoản Benjamin Dreyer viết: "Tạm biệt Julian Sands, nghệ sĩ tôi quý mến".

The Guardian cho biết sở cảnh sát tìm kiếm diễn viên sau khi ông mất tích ở vùng núi San Gabriel từ ngày 13/1 đến nay. Thời tiết xấu, bão tuyết cản trở công việc của lực lượng cứu hộ. Ngày 17/6, nhóm hơn 80 người tham gia kiếm diễn viên nhưng vô vọng.

Theo Nbcnews, Sands có nhiều kinh nghiệm đi bộ đường dài nhưng vùng núi Baldy - thuộc dãy San Gabriel, cách Los Angeles khoảng 45 dặm về phía đông - có thời tiết khắc nghiệt, có lúc xuống mức âm sáu độ C vào buổi đêm.

Xác nhận Julian Sands qua đời sau 5 tháng mất tích Julian Sands - đóng George Emerson, xuất hiện cùng diễn viên Helena Bonham Carter (thủ vai Lucy Honeychurch) - trong phim "A Room with a View". Video: YouTube Themimegirl

Julian Sands 65 tuổi, sinh tại West Yorkshire (Anh). Sau đó, ông chuyển qua Hollywood, Mỹ định cư để đóng phim. Tài tử gây chú ý sau khi đóng vai George Emerson trong A Room With a View (1985). Sands góp mặt trong nhiều dự án gây tiếng vang như The Killing Fields, A Room with a View, Warlock, Arachnophobia, Boxing Helena và Leaving Las Vegas.

Sands nổi tiếng là người thích leo núi. Trên tờ Thrive Global năm 2020, ông nói: "Tôi từng giành nhiều năm chinh phục dãy Alps, Andes, các ngọn núi ở Alaska..."

