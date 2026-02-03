Tài tử 76 tuổi chuyển nhà 'để quên bạn gái cũ'

Diễn viên Hong Kong Lý Long Cơ, 76 tuổi, dọn khỏi căn hộ từng chung sống với bạn gái cũ để cố quên chuyện tình.

Theo St Headline ngày 3/2, ông Lý Long Cơ dọn đến một căn hộ xa trung tâm thành phố, vắng người, ban đêm ít xe cộ. Ông đi về một mình, ban ngày thường tự lái xe ra ngoài giải quyết công việc. Diễn viên cho biết chuyển nhà vì căn hộ cũ gợi nhắc quá nhiều kỷ niệm liên quan Vương Thanh Hà, 39 tuổi, bạn gái cũ của ông.

Hai người chia tay cuối năm 2025 sau khi ông Lý Long Cơ phát hiện Vương Thanh Hà vốn có chồng con sống ở Trung Quốc đại lục. Ông tha thứ cho bạn gái cũ, chúc cô sống bình yên.

Diễn viên Lý Long Cơ. Ảnh: St Headline

Diễn viên tiết lộ dù chia tay, hai người giữ tình nghĩa, thi thoảng liên lạc hỏi thăm tình trạng sức khỏe, cuộc sống hiện tại. Vương Thanh Hà nói với ông cô đang thực hiện thủ tục ly hôn.

Nghệ sĩ và Vương Thanh Hà yêu nhau từ năm 2018, trước đó, ông qua một đời vợ, có ba con với vợ cũ. Tháng 2/2024, Vương Thanh Hà bị bắt vì vi phạm luật cư trú ở Hong Kong. Theo điều tra, cô sử dụng các bằng tốt nghiệp đại học giả của trường ở Mỹ khi làm thủ tục nhập cảnh Hong Kong theo dạng ưu tiên.

Ông Lý Long Cơ từng nhiều lần đưa Vương Thanh Hà tham gia sự kiện giải trí, gặp đồng nghiệp của ông. Ảnh: HK01

Tại phiên tòa tháng 6/2024, Vương Thanh Hà bị phạt 25 tháng tù giam vì bảy tội, gồm sử dụng giấy tờ, cung cấp thông tin giả để xin nhập cảnh Hong Kong, lưu trú quá thời hạn cho phép. Tại tòa, cô thừa nhận phạm tội, chấp nhận án phạt. Cô được tòa án khoan hồng, ra tù tháng 7/2025, sau 18 tháng bị giam.

Sau đó, Vương Thanh Hà về quê ở Phật Sơn sống còn ông Lý Long Cơ ở Hong Kong. Tháng 12 năm ngoái, một YouTuber đăng ảnh Vương Thanh Hà tại quê nhà, nói cô đã có chồng con. Theo nguồn tin, Vương Thanh Hà lấy chồng từ năm 2007, có con trai năm nay 16 tuổi. YouTuber còn công khai bức ảnh Vương Thanh Hà ăn cơm cùng chồng. Lý Long Cơ liên hệ với Vương Thanh Hà, phát hiện những thông tin YouTuber đăng tải là sự thật, hai người chia tay.

Ông Lý Long Cơ phủ nhận từng tặng bất động sản cho Vương Thanh Hà, cho biết khi ly hôn, ông để lại phần lớn tài sản cho vợ cũ. Diễn viên tự nhận đa tình, dẫn đến nhiều vướng bận trong chuyện tình cảm.

Tài tử quen thuộc trên màn ảnh Hong Kong, đóng phim cho đài TVB từ thập niên 1980, góp mặt ở nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp 1983 (vai Vương Trùng Dương), Nghĩa nặng tình thâm, Tiếu ngạo giang hồ 1996 (vai Ngốc Bút Ông), Tây du ký 1996 (vai Ngọc đế), MiêuThúy Hoa, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Thử thách nghiệt ngã, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000 (vai Tống Viễn Kiều), Cung tâm kế 2, Bằng chứng thép 2020, Nghịch thiên kỳ án. Ngoài đóng phim, Lý Long Cơ là ca sĩ.

Như Anh (theo St Headline)