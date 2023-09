Tài tử 22 tuổi bị bắt trước giờ nhận giải ở Venice

ItalyGabriel Guevara, sao 22 tuổi Tây Ban Nha, bị bắt vì cáo buộc cưỡng dâm, sát giờ nhận giải diễn xuất tại Venice.

Theo Hollywood Reporter, Gabriel Guevara tới Italy hôm 3/9 để nhận danh hiệu Diễn viên trẻ xuất sắc ở Filming Italy - một giải thưởng bên lề Liên hoan phim quốc tế Venice. Nhưng trước ngày nhận giải, tài tử bị cảnh sát địa phương bắt giữ, có thể bị dẫn độ về Pháp.

Gabriel Guevara bị cảnh sát Pháp truy nã vì cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ hôm 2/9, phía diễn viên chưa lên tiếng về sự việc. Đơn vị tổ chức Filming Italy cho biết tước giải thưởng của Gabriel Guevara. Trong khi đại diện ban tổ chức LHP Venice nói Gabriel Guevara không liên quan trực tiếp tới bất kỳ hoạt động hoặc tác phẩm nào trong khuôn khổ sự kiện năm nay.

Diễn viên, người mẫu Gabriel Guevara. Ảnh: Soraya & Rodrigo

Gabriel Guevara sinh và lớn lên ở Tây Ban Nha, mẹ anh là diễn viên Pháp Marléne Mourreau. Gabriel Guevara đóng phim, ghi hình quảng cáo từ nhỏ, nổi tiếng qua loạt phim Skam, dành cho tuổi teen, của Tây Ban Nha. Những năm gần đây, Gabriel Guevara tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình như How to Send Everything to Hell, Tomorrow Is Today, My Fault.

Trên Instagram, Gabriel Guevara thu hút hơn sáu triệu người theo dõi, mỗi bài đăng của tài tử đều thu hút hàng triệu like. Trước khi bị cáo buộc cưỡng dâm, Gabriel Guevara hẹn hò Agostina Gonĩ - diễn viên kiêm người mẫu Argentina.

Như Anh (theo Hollywood Reporter)