Tai Thong ra mắt bộ sưu tập quà Tết 'Mã đáo khai xuân'

Bộ sưu tập quà Tết Bính Ngọ "Mã đáo khai xuân" của Tai Thong Bakery gồm 4 lễ hộp, khắc họa hình tượng ngựa - biểu trưng cho khởi đầu thịnh vượng và vận khí hanh thông.

Thời gian gần đây, quà biếu mang ý nghĩa phong thủy và tính trải nghiệm được quan tâm nhiều hơn. Theo khảo sát thị trường bán lẻ trong dịp lễ Tết 2024 của Deloitte (Deloitte Holiday Retail Survey 2024), xu hướng toàn cầu đang dịch chuyển sang các quà tặng giàu cảm xúc và có câu chuyện. Tại Việt Nam, nhóm quà ẩm thực đặc sản chiếm tỷ lệ cao tại hệ thống bán lẻ, những bộ sưu tập có biểu tượng Tết trở thành lựa chọn nổi bật dịp cuối năm.

Bộ sưu tập quà Tết "Mã đáo khai xuân của Tai Thong". Ảnh: Tai Thong Bakery

Trong xu thế chung đó, Tai Thong đã trình làng bộ sưu tập "Mã đáo khai xuân" cho Tết Bính Ngọ 2026, khai thác hình tượng ngựa biểu trưng cho khởi đầu hưng thịnh và lời chúc "mã đáo thành công" trong văn hóa phương Đông. Bộ sưu tập gồm 4 mẫu hộp quà, tất cả đều sử dụng ngôn ngữ phong thủy và mỹ thuật hiện đại để kể câu chuyện về hành trình vận khí mới đầu năm.

Đại diện Tai Thong phân tích, lễ hộp Mã Đáo là thiết kế chủ đạo, kết hợp hình tượng ngựa chiến với thác nước đổ từ trời, hàm ý nguồn năng lượng mạnh mẽ chảy vào năm mới. Trong phong thủy, ngựa tượng trưng cho sự bứt phá, còn thủy khí mang ý nghĩa tài lộc, sung túc, cân bằng. Hộp quà gửi gắm lời chúc khởi đầu thuận lợi và vạn sự hanh thông.

Lễ hộp Phồn Vinh mang sắc thái ấm áp, định vị như biểu tượng của đủ đầy, thịnh vượng và hạnh phúc.

Hộp Khải Hoàn gây ấn tượng với thiên mã màu kim, đá phong thủy và dòng tiền vàng rơi xuống. Sự kết hợp của ngũ hành từ đá quý đa sắc đến biểu tượng tài lộc mang ý nghĩa chiêu tài, thu hoạch thành quả và vinh quang nối tiếp.

Khai Xuân gợi hình khu vườn mùa xuân, sắc xanh lục bảo và hình ảnh chim vẹt đại diện cho hành Mộc, trí tuệ và sự sinh trưởng. Thiết kế như lời chúc mở vận, khai lộc và khơi nguồn năng lượng mới cho năm Bính Ngọ.

Lễ hộp quà Tết Khai Xuân và Phồn Vinh. Ảnh: Tai Thong Bakery

Song song với ý nghĩa phong thủy trong từng lễ hộp, Tai Thong tiếp tục theo đuổi xu hướng quà Tết hiện đại, với sự kết hợp của sản phẩm nhập khẩu cùng đặc sản Việt Nam. Theo đó, hệ sản phẩm ẩm thực của Tai Thong kết hợp nguyên liệu Việt và hương vị quốc tế, từ bánh, kẹo, trà Twice mang tinh thần Á Đông hiện đại đến Coffee Everbean, Hạt dinh dưỡng Everland, Yến sào Golden Nest và đặc sản Viet Essence,... tạo cấu trúc quà Tết đa dạng và phù hợp nhiều nhu cầu.

Bên cạnh "Mã đáo khai xuân", Tai Thong cũng đầu tư cho các sản phẩm lẻ mùa Tết. Đơn cử, bánh dứa Golden Delight là một trong những sản phẩm nổi bật với vị chua, ngọt hài hòa và lớp vỏ mềm thơm, từng được ưa chuộng trong mùa lễ và tiếp tục nổi bật trong Tết 2026. Các đặc sản Viet Essence mang hương vị vùng miền, tạo dấu ấn văn hóa và chiều sâu trải nghiệm.

Bánh dứa Golden Delight (mỗi hộp 6 bánh). Ảnh: Tai Thong Bakery

Một điểm nhấn trong mùa Tết năm nay của Tai Thong là các set quà độc bản có cấu trúc được thiết kế theo tư duy "một hộp - nhiều thế hệ" bao gồm bánh kẹo dễ thưởng thức cho trẻ nhỏ, trà và bánh hảo hạng cho người trưởng thành, yến và các thực phẩm bổ dưỡng dành cho người lớn tuổi. Cách kết hợp này vừa mang tính tiện dụng, vừa thể hiện triết lý quà Tết gắn kết gia đình của doanh nghiệp.

Theo đại diện thương hiệu, triết lý "quà Tết không chỉ để tặng, mà còn để thưởng thức" là giá trị mà Tai Thong theo đuổi suốt nhiều năm. Từ hương vị, thiết kế đến câu chuyện văn hóa, mỗi món quà được định hướng trở thành một trải nghiệm trọn vẹn giúp người nhận cảm nhận trọn không khí Tết theo cách tinh tế và ý nghĩa hơn.

Diệp Chi