Tái tạo da bằng công nghệ Plasma Complex như nào?

Plasma Complex là công nghệ tận dụng máu tự thân để tạo khung đỡ sinh học và nguồn tín hiệu phục hồi ngay trong mô, từ đó hỗ trợ làn da tái tạo theo hướng tự nhiên và bền vững.

Công nghệ này được chuyên gia giới thiệu tại hội thảo "Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý vết thương" ngày 2/4 do Bệnh viện Bạch Mai và Tập đoàn Dược mỹ phẩm châu Âu EUPC Group tổ chức.

Plasma Complex do EUPC Group hợp tác phát triển cùng TS.BS Robert Kasperek, giảng viên Trường Chăm sóc sức khỏe Krakow, Ba Lan, công nghệ được phát triển tại Việt Nam. Đây được xem là hướng tiếp cận mới hơn trong nhóm công nghệ tự thân giàu tiểu cầu, thay vì là một kỹ thuật hoàn toàn chưa từng có.

Từ trái sang phải: trước và sau khi sử dụng công nghệ Plasma Complex. Ảnh: KeyMed

Điểm đáng chú ý của công nghệ là cách phối hợp các phân đoạn PRF để đồng thời tạo nền sinh học cho mô và duy trì tín hiệu phục hồi trong thời gian dài hơn. Plasma Complex kết hợp S-PRF và I-PRF, hướng đến mục tiêu hỗ trợ tái tạo mô theo cơ chế sinh lý tự nhiên. Như vậy, thay vì đưa vào da các hoạt chất ngoại lai, công nghệ này sử dụng chính vật liệu sinh học từ máu người điều trị để hỗ trợ quá trình phục hồi của mô.

PRF là phần tinh chế từ máu tự thân, giàu tiểu cầu và fibrin, được dùng để tạo môi trường thuận lợi cho da và mô phục hồi từ bên trong. S-PRF là dạng PRF đóng vai trò như khung đỡ sinh học cho mô, còn I-PRF là dạng PRF giàu thành phần hoạt tính sinh học, giúp kích thích quá trình tái tạo từ bên trong.

Đại diện EUPC Group giải thích Plasma Complex hoạt động dựa trên sự phối hợp của bốn thành phần chính gồm: fibrin cấu trúc, tế bào gốc, yếu tố tăng trưởng và bạch cầu. Mỗi thành phần đảm nhiệm một vai trò khác nhau, nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là tạo điều kiện để mô tái tạo theo cơ chế gần với tự nhiên của cơ thể.

Trong đó, fibrin tạo thành một mạng lưới ba chiều, đóng vai trò như giá đỡ tạm thời cho mô mới hình thành. Mạng lưới này cũng giúp giữ lại các thành phần có lợi tại vùng điều trị, thay vì để chúng phân tán nhanh sau khi đưa vào da.

Song song, các yếu tố tăng trưởng như EGF, PDGF, FGF, VEGF hay TGF-beta tham gia phát tín hiệu phục hồi. Nhóm tín hiệu này liên quan đến nhiều quá trình quan trọng của làn da như tăng sinh tế bào biểu bì, kích thích nguyên bào sợi, thúc đẩy tạo mạch máu mới và hỗ trợ tổng hợp collagen.

Bạch cầu trong chế phẩm cũng góp phần vào quá trình tái tạo. Các tế bào này có thể tiết ra những tín hiệu giúp điều hòa phản ứng miễn dịch, đồng thời hỗ trợ "làm sạch" vùng mô tổn thương, tạo điều kiện để quá trình sửa chữa diễn ra thuận lợi hơn.

Ngoài hai dạng PRF dùng phổ biến là S-PRF và I-PRF, công nghệ này còn có thể ứng dụng A-PRF ở dạng gel hoặc rắn. A-PRF được xem như một vật liệu sinh học tự thân, có thể dùng dưới dạng màng hoặc các cấu trúc hỗ trợ khác để thúc đẩy tái tạo mô mềm và mô xương.

Quá trình sử dụng công nghệ Plasma Complex để trẻ hóa làn da. Ảnh: KeyMed

Đại diện EUPC Group cho biết Plasma Complex có thể ứng dụng ở nhiều vùng da cần phục hồi hoặc trẻ hóa. I-PRF thường được định hướng cho các vùng như trán, quanh mắt, rãnh lệ, má, cổ, ngực và bàn tay, trong khi S-PRF phù hợp hơn với những vùng cần hỗ trợ cấu trúc như gò má, rãnh mũi - má, đường viền hàm, nếp marionette hoặc các vùng da chùng nhão ở cánh tay, ngực, bụng, đùi.

Ở góc độ thẩm mỹ nội khoa, công nghệ này phù hợp với xu hướng làm đẹp ưu tiên giải pháp tự thân, ít xâm lấn và dựa trên cơ chế tự phục hồi của cơ thể. Thay vì chỉ hướng đến hiệu quả làm đầy tức thì, Plasma Complex được giới thiệu như một hướng hỗ trợ cải thiện chất lượng da, nâng đỡ nền mô và phục hồi sau các liệu trình xâm lấn.

Tuy vậy, hiệu quả thực tế của phương pháp vẫn phụ thuộc vào tình trạng da, chỉ định, kỹ thuật thực hiện và cách phối hợp các dạng PRF trong từng trường hợp. Người điều trị cần được bác sĩ thăm khám và tư vấn trước khi lựa chọn, nhằm bảo đảm phù hợp và tối ưu hiệu quả.

Văn Hà