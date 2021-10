Tái sinh người phụ nữ hai năm không nuốt được cháo

"Hôm nay thấy vợ ăn được hết một bát cháo mà tôi không tin vào mắt mình. Các bác sĩ đã tái sinh cuộc sống cô ấy", chồng chị Hồng chia sẻ hôm 29/10, sau khi vợ được các bác sĩ của khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai phẫu thuật và điều trị thành công.

Cách đây hai năm, căng thẳng trước áp lực cuộc sống, người mẹ 4 con đã chọn con đường giải thoát bằng cách uống 200 ml hóa chất tẩy rửa bồn cầu. May mắn, chị được phát hiện sớm, người nhà đưa vào Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Thời điểm đó, tình trạng bệnh nhân rất nặng, các biến chứng cấp tính của chất độc gây thủng đường tiêu hóa. Chị đã được bác sĩ phẫu thuật qua cơn hiểm nghèo.

Từ đó, do hậu quả của chất độc, chị Hồng bị hẹp toàn bộ thực quản và dạ dày ở ngay dưới ngã ba hầu họng, phải nong thực quản hàng tuần tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân chỉ uống được từng thìa nước cháo và rất đau đớn khi nuốt. 6 tháng gần đây, chị Hồng hoàn toàn không nuốt được, phải đặt ống sonde mũi bơm nước cháo để sống cho qua ngày. Chị suy dinh dưỡng nặng, cơ thể suy kiệt, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có sự hỗ trợ của người thân.

Làm thế nào để giúp bệnh nhân Hồng có thể trở lại cuộc sống bình thường? Đó là câu hỏi lớn, khó và đầy thách thức mà tiến sĩ Trần Mạnh Hùng, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, đặt ra với đồng nghiệp. Một quyết định được đưa ra là nuôi dưỡng nâng cao thể trạng để chuẩn bị tốt cho phẫu thuật cắt toàn bộ thực quản và dạ dày, sau đó tạo hình đường tiêu hóa trên cho bệnh nhân.

"Đây là cách duy nhất cứu người bệnh vào lúc này", bác sĩ Hùng nói.

Bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ và tạo hình toàn bộ đường tiêu hóa trên, cứu sống bệnh nhân. Ảnh: Mai Thanh

Ngày 18/10, bác sĩ Hùng cùng ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân, kéo dài gần 9 giờ. Ca mổ gặp không ít khó khăn nhưng cuối cùng thành công ngoài mong đợi. Ngày thứ 8 sau mổ, bệnh nhân có thể ăn uống qua đường miệng. Ngày 29/10, sau mổ 11 ngày, bệnh nhân phục hồi tốt, ăn uống trở lại bình thường và được xuất viện.

Đây là ca thứ 4 bị bỏng toàn bộ đường tiêu hóa trên do hóa chất mà bác sĩ Hùng cùng các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp đã phẫu thuật và tạo hình thành công. Đây cũng là ca khó nhất vì thời gian bị bệnh lâu, cơ thể suy kiệt và tổn thương rất cao.

Bác sĩ cho biết trong quá trình mổ, khó khăn đối với bệnh nhân bỏng thực quản do hóa chất là ranh giới giải phẫu không còn, thực quản nằm trong trung thất cạnh các mạch máu lớn, khí quản. Đặc biệt, phần thực quản bị tổn thương ở ngay dưới ngã ba hầu họng, không còn một vị trí nào lành. Khi đặt vấn đề phẫu thuật để bệnh nhân ăn lại được phải có ba yếu tố: Một là miệng nối phải đảm bảo an toàn; hai là cái thực quản mới tạo hình phải đủ dài; ba là khi bệnh nhân ăn không được trào ngược. Vì vậy, quyết định tạo hình lại toàn bộ đường tiêu hóa trên bằng hồi - đại tràng phải là an toàn và hiệu quả hơn cả cho trường hợp này.

Trước mổ, bệnh nhân không thể ăn bằng đường miệng, dinh dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch nên vấn đề hậu phẫu cũng đặt ra nhiều thách thức về dinh dưỡng và thông khí hô hấp.

"Phẫu thuật thực quản và dạ dày do bỏng hóa chất ăn mòn là một trong những phẫu thuật hiếm gặp, ngoài Việt Nam chỉ có một vài nước trên thế giới ghi nhận trong y văn, nhưng cũng chưa có trường hợp nào tổn thương nặng nề và phức tạp như trường hợp này", bác sĩ Hùng nhấn mạnh.

Can thiệp vào lồng ngực là can thiệp khó nhất của phẫu thuật viên tiêu hóa vì trường mổ hẹp, liên quan đến tim, các mạch máu lớn của trung thất và ống ngực, phế quản... Phẫu thuật viên ngoài kỹ thuật, trình độ chuyên môn thì đòi hỏi phải có bản lĩnh và kinh nghiệm phẫu thuật lồng ngực thì mới có thể đảm nhận được những ca mổ phức tạp như thế này.