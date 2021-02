'Tái sinh' ngôi nhà bị thi công hỏng

Hải PhòngCó thiết kế ưng ý nhưng chọn nhầm đội thi công, chủ nhân từng nghĩ rằng ngôi nhà của mình "không còn hy vọng" nhưng vẫn quyết tâm làm lại.

Do lỗi của đơn vị thi công, căn nhà gặp hàng loạt vấn đề như tường xây và ốp lát không phẳng, sàn terrazzo nứt và bị ố vàng do không chống thấm. Hệ trần nan gỗ xiên xẹo, chất và màu gỗ kém. Sàn gỗ hư và cong vênh, lan can cầu thang cũng bị vẹo. Chưa kể, hệ thống điện đi không đúng bản vẽ dẫn tới lúc bảo trì sửa chữa mất thời gian.

Không muốn tổ ấm và ước mơ về một gia đình nhỏ thiếu trọn vẹn, gia chủ quyết định tìm lại kiến trúc sư ngày trước để sửa lại gần như toàn bộ công trình. Sau hai năm từ lúc hoàn tất thiết kế, căn nhà được chỉnh lại đúng như ý nguyện ban đầu.

Không gian đậm chất Đông Dương trong căn nhà. Ảnh: Đỗ Sỹ.

Như ý muốn của chủ nhà, căn nhà được thiết kế theo phong cách Đông Dương với tông màu trầm. Để tạo nên không gian thoáng đãng trên diện tích mặt sàn chỉ 65 m2, kiến trúc sư bố trí khoảng không (giếng trời) xuyên suốt ba tầng để lấy sáng.

Hệ trần nan gỗ chạy dọc theo giếng trời, bên trên có khúc gỗ cây trồi ra từ ô cửa tròn với ngụ ý "sự sống đôi khi chênh vênh nhưng vẫn tồn tại". Bên dưới giếng trời là tượng Phật đất nung, tùy theo thời điểm trong ngày mà đón những nguồn sáng khác nhau, từ đó đem tới nhiều cảm xúc cho gia chủ.

Tượng Phật nằm ngay dưới khoảng thông tầng là điểm nhấn đặc biệt ở phòng khách. Ảnh: Đỗ Sỹ.

Tầng trệt không bố trí nhà vệ sinh nhằm tận dụng tối đa không gian. Phòng khách liên thông với bếp và phòng ăn nhưng ngăn cách với nhau bằng thủ pháp giật cấp sàn. Nội thất gỗ mang dáng dấp hoài cổ kết hợp với gạch bông, gạch gốm thủ công đặt riêng và sàn đá mài tạo nên khung cảnh đậm chất Đông Dương.

Trên tầng ba, khu phòng ngủ master có hệ trần cao nên kiến trúc sư bố trí thêm tầng lửng làm thư viện với vách kính to nhìn ra khoảng thông tầng. Ngay dưới tầng lửng là xích đu để gia chủ có thể thư giãn.

Sau quá trình kiên nhẫn và cố gắng, "đứa con tinh thần" mà gia chủ ấp ủ bao lâu đã đúng như ý nguyện ban đầu. Với họ, căn nhà "như được tái sinh, giống chim phượng hoàng". Tổng chi phí đầu tư căn nhà là 7,5 tỷ đồng.

Phòng ngủ master với khu thư viện riêng và xích đu thư giãn. Ảnh: Đỗ Sỹ.

Minh Trang

Ảnh: Đỗ Sỹ

Thiết kế: Lê House