Tái sinh chiếc lưỡi cho người phụ nữ từ da chân

AnhCandi Hulley trải qua ca phẫu thuật 12 tiếng để cắt bỏ phần lớn lưỡi vì ung thư, sau đó các bác sĩ lấy da từ chân bà để tái tạo lưỡi, giúp người phụ nữ nói và nuốt trở lại.

Hôm 27/10, Telegraph cho biết bà Candi Hulley, 46 tuổi, một bà mẹ ba con không hút thuốc hay uống rượu, được chẩn đoán mắc ung thư miệng vào tháng 12/2023. Ca phẫu thuật diễn ra vào tháng 2/2024, trong đó các bác sĩ đã cắt bỏ phần lớn lưỡi của bà để loại bỏ khối u.

Ngay trong cùng ca mổ, êkíp phẫu thuật tiến hành tái tạo bằng kỹ thuật vi phẫu. Họ đã bóc tách một khối mô phức hợp bao gồm da, mỡ, và cơ từ chân của bệnh nhân, đi kèm với động mạch và tĩnh mạch riêng của nó (còn gọi là vạt tự do). Khối mô này sau đó được đưa lên vùng khuyết hổng ở miệng và được tạo hình thành một chiếc lưỡi mới. Bước quan trọng nhất là khâu nối động mạch và tĩnh mạch của vạt vào các mạch máu tại vùng cổ dưới kính hiển vi, đảm bảo vạt được nuôi sống và tích hợp vào cơ thể.

"Nếu không có kỹ thuật tái tạo phức tạp này, tôi đã không thể nuốt được", bà Hulley chia sẻ.

Bà Candi Hulley. Ảnh: William Dax/SWNS

Bệnh của bà được phát hiện sớm trong một lần khám nha khoa định kỳ. Nha sĩ nhận thấy một đốm trắng ở cuống lưỡi của bà và đã theo dõi nó trong 18 tháng. Khi đốm trắng bắt đầu thay đổi, họ chẩn đoán ngay đây là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Bà Hulley phải nằm viện một tháng, mất thêm 6 tháng trị liệu ngôn ngữ và chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Vết sẹo dài trên chân, được các con bà ví "như vết cá mập cắn", lành sau vài tuần. Từ tháng 11 năm ngoái, bà mới có thể ăn uống gần như bình thường và quay lại làm việc, dù thừa nhận "việc ăn uống sẽ không bao giờ giống như trước".

Sau khi hồi phục từ cuộc chiến với ung thư miệng, bà Hulley lại nhận thêm chẩn đoán ung thư vú. "Tôi đang phải hóa trị nhưng tôi nghĩ mình vẫn ổn", bà lạc quan chia sẻ. Từ trải nghiệm của mình, bà kêu gọi mọi người nên cảnh giác, tự kiểm tra các dấu hiệu bất thường trong miệng. "Nếu bạn có bất cứ dấu hiệu gì, hãy đi khám ngay lập tức", người phụ nữ nói.

Theo Tổ chức Ung thư Miệng Anh (Mouth Cancer Foundation), số ca tử vong do bệnh này tại Anh đã tăng 20% trong 5 năm qua. Năm 2023, nước này ghi nhận hơn 10.800 ca mắc mới, tăng 38% so với một thập kỷ trước, trong đó 68% bệnh nhân là nam giới.

Bình Minh (Theo Telegraph)