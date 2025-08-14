Tại sao xe hỏng thì mang đi sửa, hôn nhân vừa lỗi đã vội vứt đi?

Có rất nhiều câu hỏi khác mà bạn nên đặt ra trước khi quyết định ly hôn để không bị mắc sai lầm.

Mới đọc bài: "Chồng ngủ vài lần với người phụ nữ hơn tuổi", tôi lại muốn viết một bài về chủ đề ngoại tình này. Thứ nhất, phân tích về vấn đề sinh học thì phái nam là phái mạnh, phái đi chinh phục, thích cái mới lạ... Thực tế phái nam không chung thủy như phái nữ. Công bằng mà nói, có nhiều người đàn ông não chia làm hai phần, một mặt vẫn thương vợ con và trong suy nghĩ không bao giờ muốn bỏ vợ con, mặt khác vẫn thử ngoại tình. Não bộ đàn ông có thể tách tình dục và tình yêu, còn đàn bà thường ngược lại: có cảm xúc mới có quan hệ. Tôi phân tích điều này là để mong chúng ta có cái nhìn công tâm khi so sánh về hai giới.

Thứ hai, quan điểm sống của nhiều người cho rằng: vợ/chồng tôi mà ngoại tình một lần là tôi ly dị luôn, không cần thương tiếc. Quan điểm này tôi thấy quá cứng nhắc và thiếu sự phân tích kỹ lưỡng. Tôi đồng ý rằng không còn tin tưởng, không còn hợp nhau thì ly hôn nhưng hãy phân tích kỹ hơn về những câu hỏi khác: vì sao cần ly hôn ngay và luôn? Ly hôn xong liệu sau này có gặp được người chung thủy tuyệt đối? Con cái thiếu đi người cha có thiệt thòi không? Bố mẹ mình có buồn lòng không? Một mình nuôi con có kham nổi không? Anh ấy có những điểm tốt gì, đã hy sinh gì cho gia đình mình trong suốt thời gian qua, đây là lần thứ mấy mắc lỗi và liệu có nên tha thứ nữa không? Có nên cho anh ta thời gian để sửa sai? Có hàng tá câu hỏi khác mà bạn nên đặt ra trước khi quyết định ly hôn để không bị mắc sai lầm. Không ít người ly hôn xong cảm thấy hối tiếc về người cũ nên tôi rất "dị ứng" với những ai khuyên người khác ly hôn khi chỉ đọc được vài dòng tâm sự từ họ. Thực ra, phải rơi vào hoàn cảnh như người trong cuộc mới hiểu được.

Thứ ba, đừng vội phán xét những người ngoại tình vì cuộc đời rất dài. Một cặp đôi bình thường kết hôn vào tầm tuổi 25, nếu sống đến đầu bạc răng long tức là khoảng 55 năm bên nhau. Có ai đảm bảo trong hơn nửa thế kỷ đó không xảy ra những sai lầm? Ngoại tình cũng có rất nhiều kiểu, có người đến với nhau chỉ cần tình một đêm, có đôi lại chỉ cần tâm sự với nhau vì cùng tần số, có người xác định chỉ thích nhau một thời gian thôi rồi đường ai nấy đi. Ngoại tình phải hội tụ đủ yếu tố mới tạo ra cơ hội. Một người thu nhập 5 triệu đồng mỗi tháng rất khó ngoại tình vì thân mình còn chưa lo nổi thì thời gian đâu quan tâm đến người khác. Một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, lại khác rất nhiều. Bên anh ta sẽ có nhiều phụ nữ vây quanh nên cám dỗ ngày càng lớn. Phụ nữ mấy ai không mong mình kiếm được người chồng đẹp và giỏi giang. Vì vậy, nếu chồng mắc sai lầm, nên chăng chị em cũng có cái nhìn khách quan hơn, đừng vội phán xét, cần đánh giá những mặt tốt của anh ta nữa.

Thứ tư, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình. Một chiếc xe hỏng người ta nghĩ ngay đến mang ra tiệm sửa để đi tiếp, nhưng cuộc hôn nhân đang hỏng thì nhiều người lại phớt lờ và để nó hỏng đến mức không thể sửa được nữa. Đó là một nghịch lý. Ai cũng có cuộc đời của riêng mình, chúng ta cần lời khuyên là tốt nhưng nên tùy từng hoàn cảnh để đưa ra quyết định phù hợp, đừng để những quyết định quan trọng của ta đều là sai lầm.

Hồng Hạnh