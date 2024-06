Tại sao sương mù xuất hiện trong máy bay?

Sương mù có thể là hiện tượng quen thuộc nếu bạn lên máy bay vào một ngày ẩm ướt.

Sương mù chỉ xuất hiện thời gian ngắn trong cabin máy bay. Ảnh: Vajirawich Wongpuvarak/iStockphoto

Không khí nóng ẩm oi bức từ bên ngoài gặp không khí lạnh bên trong thổi ra từ khe điều hòa nhiệt độ tạm thời tạo ra sương mù bên trong cabin, theo CNN. Cách đây hai tuần, người sử dụng mạng TikTok tên Savannah Gowarty đăng video ghi lại sương mù trên một chuyến bay nội địa của Mỹ. Video thu hút hơn 13,1 triệu lượt xem, nhiều người thể hiện sự ngạc nhiên và bối rối trước những gì xảy ra. Các chuyên gia cho biết đây là hiện tượng tự nhiên chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và không có gì đáng ngại.

"Vào những ngày nóng bức và tương đối ẩm ướt, không khí lạnh từ hệ thống điều hòa của máy bay trộn lẫn với không khí cabin ấm và ẩm hơn, khiến nhiệt độ của nó hạ xuống nhiệt độ ngưng sương, tạo ra sương mù", một phát ngôn viên của Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA), cho biết.

Khi máy bay chờ cất cánh trên mặt đất, không khí trong cabin máy bay được duy trì ở tình trạng mát mẻ bằng hệ thống máy lạnh bên ngoài hoặc động cơ phụ của máy bay, theo phát ngôn viên FAA. Cả hai cung cấp không khí mát (thường là mát hơn nhiều so với nhiệt độ xung quanh), có thể tạm thời hạ nhiệt độ ngưng sương của không khí trong cabin máy bay đủ để tạo ra sương mù.

Nhà khoa học khí hậu Indrani Roy làm việc tại Đại học London cho biết môi trường trên máy bay tạo ra điều kiện hoàn hảo để sự ngưng tụ xảy ra trong cabin. Đó là lý do bề mặt cabin có vẻ ẩm ướt. Sự ngưng tụ xảy ra khi hơi nước trong không khí tiếp xúc với bất kỳ bề mặt cứng nào mát mẻ hơn và có rất nhiều bề mặt cứng bên trong máy bay. Roy cũng nhấn mạnh sương mù trong cabin không đáng lo ngại.

Nhưng dù sương mù do hơi ẩm tuyệt đối an toàn, hành khách đôi khi vẫn lo lắng, đặc biệt khi họ trải nghiệm lần đầu tiên, theo tiếp viên hàng không người Mỹ Rich Henderson. Đó thường là do họ nhầm sương mù với khói. Đối với tiếp viên hàng không, đánh giá khi nào hành khách cần một lời giải thích khoa học là một phần trong kỹ năng mà họ mài dũa trong công việc, tích lũy khi tiếp xúc hàng ngày với những người khác nhau. Bất cứ thứ gì lạ lẫm đối với hành khách có thể khiến họ lo lắng như tiếng ồn khó lý giải hoặc âm thanh động cơ.

Theo phát ngôn viên FAA, sương mù trong cabin máy bay thường tan đi rất nhanh. Đó là do không khí mát hơn (khiến nhiệt độ không khí trong cabin giảm xuống nhiệt độ ngưng sương) nhanh chóng ấm lên trên nhiệt độ ngưng sương). Khi điều đó xảy ra, sương mù sẽ biến mất, thậm chí nhiều khi chỉ tồn tại 1 - 2 giây.

An Khang (Theo CNN)