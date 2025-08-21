Trong thế giới ảo, thật giả khó phân, bức ảnh này đã khiến nhiều người, đặc biệt là các chàng trai bị mê hoặc và mắc lừa, vì sao?

Bức ảnh này thoạt nhìn như một cô gái trẻ trung, dễ thương đang chụp ảnh "tự sướng" trong phòng. Từ mái tóc bob ngắn, đôi chân thon dài với tất trắng, cho đến chiếc áo phông in hình thỏ cool ngầu, tất cả đều gợi lên hình ảnh của một cô gái trẻ cá tính.

Tại sao nhiều người mắc lừa khi xem ảnh này?

>> Vì sao lại gọi 12 là 'tá'?

Nhưng sự thật có phải như vậy? hãy quan sát kỹ lại ảnh một lần nữa, chú ý đến các chi tiết và gợi ý cũng như câu chữ. Nếu bạn đủ tỉnh táo sẽ nhận ra ngay điểm khác thường và không bị mắc lừa. Ngược lại, bạn sẽ cứ mãi loay hoay trong thế giới thật giả lẫn lộn.

>> Xem đáp án

Hi