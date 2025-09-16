Tại sao người Nhật trường thọ?

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 12/9 thông báo số công dân trên 100 tuổi ở nước này đạt 99.763 người tính đến tháng 9, duy trì đà tăng trong 55 năm liên tiếp và là mức cao chưa từng thấy.

Trong số gần 100.000 người trên 100 tuổi ở Nhật, các cụ bà chiếm tới 88%. Người cao tuổi nhất là cụ bà Shigeko Kagawa, 114 tuổi, đến từ ngoại ô thành phố Nara. Người đàn ông cao tuổi nhất là cụ ông Kiyotaka Mizuno, 111 tuổi, đến từ thành phố ven biển Iwata.

Vào "Ngày Kính lão" (15/9), chính phủ Nhật Bản tặng thư chúc mừng và một chiếc cốc bạc cho những người mới bước sang tuổi 100. Năm nay, hơn 52.000 người đủ điều kiện nhận món quà ý nghĩa này.

Nguyên nhân chính giúp người Nhật sống thọ là tỷ lệ tử vong do bệnh tim và các loại ung thư phổ biến như vú, tuyến tiền liệt ở mức thấp, theo BBC. Điều này liên quan trực tiếp đến tỷ lệ béo phì thấp của người dân xứ sở phù tang, vốn là kết quả của thói quen ăn uống ít thịt đỏ, nhiều cá, rau củ và đậu nành. Tỷ lệ béo phì thấp ở phụ nữ Nhật Bản đặc biệt thấp, giúp giải thích tại sao tuổi thọ trung bình của họ cao hơn đáng kể so với nam giới.

Trong khi lượng đường và muối trong chế độ ăn uống ở nhiều nơi trên thế giới tăng lên, Nhật Bản lại đi theo hướng ngược lại. Các chiến dịch y tế công cộng đã thành công trong việc vận động người dân giảm lượng muối tiêu thụ.

Ngoài chế độ ăn, người dân Nhật Bản còn duy trì lối sống năng động. Họ thường đi bộ và sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn so với người lớn tuổi ở châu Âu và Mỹ. Bên cạnh đó, từ năm 1928, người Nhật có văn hóa "tập thể dục qua đài" (Radio Taiso). Bài tập thể dục tập thể ba phút này được phát sóng trên truyền hình hàng ngày, không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn củng cố sự gắn kết cộng đồng.

Người lớn tuổi ở Nhật Bản. Ảnh: FT

Mặc dù có những dữ liệu ấn tượng, nhiều nghiên cứu đã đặt nghi vấn về tính chính xác của dữ liệu về dân số trên 100 tuổi toàn cầu, bao gồm cả ở Nhật Bản. Các nhà nghiên cứu cho rằng sai sót dữ liệu và thiếu giấy khai sinh có thể đã làm cho con số bị thổi phồng.

Năm 2010, khi chính phủ Nhật Bản rà soát hồ sơ hộ tịch, họ phát hiện hơn 230.000 người được đăng ký là từ 100 tuổi trở lên không thể xác minh, trong đó nhiều người thực tế đã qua đời từ hàng thập kỷ trước. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc một số gia đình che giấu cái chết của người lớn tuổi để tiếp tục nhận tiền lương hưu. Vụ việc của ông Sogen Kato ở Tokyo, người được cho là sống thọ 111 tuổi, là ví dụ điển hình. Khi thi thể của ông được tìm thấy tại nhà, người ta phát hiện ông đã qua đời 32 năm trước đó.