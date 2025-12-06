Tại sao ngồi sau xe điện và xe tự lái dễ bị say?

Trải nghiệm "say xe kiểu khác khi ngồi ở ghế sau xe điện" của một phụ nữ được nhiều người đồng cảm, thêm rằng xe tự lái cũng dễ say.

Một tài khoản tên Julia Rose đăng bài trên Tiktok vào ngày 1/12, rằng việc ngồi ở ghế sau xe điện khiến cô bị say, kèm hình ảnh cho thấy cô trông có vẻ không được thoải mái. Nhiều người nhanh chóng xác nhận tình trạng tương tự của bản thân, trong khi những người khác đưa ra lời khuyên.

Một người kể lại trải nghiệm vào ngày sinh nhật lần thứ 21, khi đi trên một chiếc xe điện Tesla từ quán bar về nhà. "Ơn Chúa vì tài xế đã chuẩn bị túi nôn", người này nói.

Người phụ nữ trông có vẻ không khỏe ở hàng ghế sau một xe điện. Ảnh: Julia Rose

Thật xấu hổ khi bị say xe khi đã trưởng thành là cảm giác của một người khác, năm nay 24 tuổi. "Tôi phải hít vào thở ra bằng mũi và nhìn một vật gì đó ở xa", người này cho biết.

Các nghiên cứu vẫn đang được thực hiện, nhưng bằng chứng mới cho thấy xe điện và xe tự lái có thể làm tăng khả năng say xe, đặc biệt là đối với hành khách ngồi ghế sau.

Một yếu tố chính là khả năng tăng tốc mượt mà của dòng xe điện, hay việc không có tiếng ồn động cơ, độ rung hoặc tín hiệu chuyển số từ động cơ đốt trong truyền thống khiến não mất đi các tín hiệu cảm giác quen thuộc giúp dự đoán chuyển động. Sự không phù hợp về cảm giác này thường được coi là một tác nhân đáng kể gây ra say xe.

Ngoài ra, vấn đề này thường trở nên trầm trọng hơn trên xe tự lái khi chuyển động trở nên khó dự đoán hơn khi không có người lái. Sự bất định này làm trầm trọng thêm xung đột cảm giác và làm tăng nguy cơ say xe.

Nhiều biện pháp được khuyến nghị để tránh say xe, trong đó nhiều chiến lược đơn giản đến bất ngờ.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ xe tự lái ở Mỹ. Ảnh: Verge

Thứ nhất, ngồi ở ghế trước thường giúp tránh say tốt hơn. Khi hành khách có thể nhìn thấy môi trường bên ngoài, não bộ của họ sẽ nhận được tín hiệu thị giác tốt hơn để phù hợp với tín hiệu tiền đình, giảm nguy cơ xung đột cảm giác và buồn nôn.

Nếu phải ngồi ở ghế sau, hãy hạn chế các hoạt động thị giác, như đọc sách hoặc sử dụng điện thoại. Những hoạt động này buộc mắt phải tập trung vào một vật thể tĩnh trong khi cơ thể cảm nhận chuyển động, một tác nhân điển hình gây say tàu xe.

Ngoài ra, có nhiều biện pháp phòng ngừa khác dành riêng cho từng loại xe. Ví dụ, một số xe điện cung cấp chế độ tự lái nhẹ nhàng hơn và có thể điều chỉnh cài đặt phanh hoặc tăng tốc.

Mỹ Anh (theo InsideEVs)