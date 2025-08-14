Tại sao nên nhỏ nước tương vào bồn cầu?

Chỉ vài giọt nước tương có thể giúp phân biệt bồn cầu tốt hay kém chất lượng, đồng thời tiết kiệm nhiều công sức vệ sinh về sau.

Bồn cầu là vật dụng được sử dụng nhiều nhất trong nhà, nhưng nếu chọn sai hoặc dùng không đúng cách có thể trở thành ổ vi khuẩn, bốc mùi và gây vết ố khó tẩy.

Khi mua bồn cầu, nhiều người bối rối không biết nên chọn loại nào. Các chuyên gia chỉ một mẹo đơn giản là dùng xì dầu (nước tương) đậm màu.

Đầu tiên đổ một ít xì dầu vào phần thành bên trong bồn cầu, để khoảng 10 phút, sau đó xả cả nút lớn và nhỏ.

Quan sát nếu bồn cầu kém chất lượng là men kém khiến xì dầu bám chặt, khó trôi. Điều này đồng nghĩa nước tiểu, cặn bẩn cũng sẽ dễ bám, khó vệ sinh. Bồn cầu chất lượng tốt là xì dầu trôi nhanh, không bám lại, tức là ít bị bám bẩn, dễ chùi rửa và giảm nguy cơ tắc nghẽn.

Xì dầu hiệu quả trong việc làm sạch, khử mùi bồn cầu. Đồng thời nên dùng nó thử bồn cầu chất lượng tốt. Ảnh: Sohu

Dù bồn cầu tốt đến đâu, vẫn cần cọ rửa ít nhất mỗi tuần một lần. Các chuyên gia khuyên tránh trộn lẫn nước tẩy và dung dịch khử trùng vì hỗn hợp này tạo ra khí độc hại, có thể gây tử vong. Thay vào đó nên áp dụng một số cách tẩy rửa tự nhiên, an toàn như:

- Nước tương: Nhiều người đã chia sẻ mẹo dùng nước tương để làm sạch bồn cầu. Chỉ cần nhỏ vài giọt bạn sẽ thấy vết bẩn dễ chà hơn, đồng thời ngăn mùi hiệu quả hơn cả xịt thơm phòng. Cách này lại tiết kiệm, an toàn.

- Nếu làm mềm cặn bẩn ở đáy: Đổ giấm trắng, để 30 phút, axit trong giấm sẽ trung hòa cặn kiềm, giúp chà sạch dễ hơn.

- Tẩy vết ố vàng cứng đầu: Rắc muối ăn và baking soda. Muối tăng ma sát, baking soda có tác dụng tẩy rửa mạnh.

- Làm sạch các góc khó: Dùng giấm trắng và baking soda. Đổ 200 ml giấm vào bồn, ngâm một tiếng, rắc thêm 50 g baking soda sẽ tạo bọt làm sạch cả những góc bàn chải khó tới.

- Coca-Cola khẩn cấp: Đổ nửa chai Coca còn thừa vào bồn, ngâm qua đêm, sáng hôm sau chà nhẹ sẽ thấy cặn giảm rõ rệt.

Bảo Nhiên (Theo Sohu)