Tại sao nên đặt một cục xà phòng ở cửa?

Xà phòng không chỉ để rửa tay hay tắm gội, còn có thể trở thành trợ thủ bảo vệ nhà cửa khỏi côn trùng.

Xua đuổi côn trùng trong nhà

Một bánh xà phòng thơm, đặc biệt loại mùi mạnh có thể giúp xua ruồi, muỗi. Ở các quốc gia có thỏ hay hươu nai, chồn vào phá vườn, người ta cũng dùng bánh xà phòng để xua đuổi. Họ cũng treo bánh xà phòng ở cửa nơi hay ngồi đọc sách, sẽ không còn sợ côn trùng xâm phạm nữa.

Cách làm rất đơn giản. Cắt nhỏ xà phòng, cho vào túi lưới hoặc tất cũ rồi treo ở cửa sổ, ban công, gần thùng rác hay hàng rào. Nên thay mới mỗi tháng hoặc sau những trận mưa để giữ hiệu quả.

Diệt côn trùng trong vườn

Các chuyên gia tin rằng xà phòng thơm nhẹ là biện pháp không độc hại, hiệu quả để tránh các loại côn trùng như rệp, ốc sên, nhện, ruồi trắng.

Chỉ cần để một bánh xà phòng quanh cây trồng hoặc nhà kính là đã tạo rào cản mùi hương khiến chúng ngại tiếp xúc. Hơn nữa, xà phòng phá vỡ lớp bảo vệ ngoài của côn trùng, khiến chúng bị mất nước và chết. Bạn có thể đặt xà phòng cạnh những cây bị hại nặng, hoặc bôi lên cửa, cửa sổ, các khe hở mà côn trùng hay chui qua.

Hòa xà phòng thơm với giấm để diệt cỏ dại, nấm mốc cho cây trồng. Ảnh: Seedyfarm

Bổ sung vào thùng ủ phân

Những mẩu xà phòng thừa có thể bỏ vào thùng ủ phân để xua bớt côn trùng, đồng thời hạn chế nấm mốc. Đây là cách tận dụng hiệu quả, giảm lãng phí.

Tuy nhiên, nên chọn xà phòng tự nhiên hoặc loại cho da nhạy cảm, tránh chứa phẩm màu và hương liệu hóa học vì có thể ảnh hưởng chất lượng phân ủ. Một mẩu nhỏ thường mất khoảng 6 tháng để phân hủy, do đó chỉ cần bổ sung tối đa hai lần mỗi năm.

Diệt cỏ dại

Trước khi dùng hóa chất mạnh, bạn có thể tự chế dung dịch diệt cỏ từ xà phòng. Chỉ cần đun chảy xà phòng, trộn với giấm trắng theo tỷ lệ 30 ml xà phòng/3,7 lít giấm rồi cho vào bình xịt. Phun trực tiếp lên cỏ dại, tránh xịt vào cây cần giữ lại. Nếu muốn diệt tận gốc, có thể đổ hỗn hợp xuống đất nơi rễ mọc.

Bôi trơn dụng cụ

Thay vì dùng dầu máy, bạn có thể dùng xà phòng để bôi trơn kéo, xẻng hay cuốc. Chà trực tiếp lên lưỡi dao, xà phòng sẽ để lại lớp màng mỏng chống gỉ, lại an toàn khi tiếp xúc với rau thơm và rau củ.

Bảo Nhiên (Theo Aboluowang)