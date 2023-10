Tại sao máy bay tư nhân bay cao hơn máy bay thương mại?

Máy bay tư nhân có thể bay cao hơn 15.500 m, trong khi đa số máy bay chở khách thương mại hoạt động ở độ cao 9.000 - 12.000 m.

Máy bay tư nhân Bombardier Challenger 3500. Ảnh: Bombardier

Có nhiều lý do khiến máy bay tư nhân, ngoài đặc trưng sang trọng và tiện nghi, thường cũng bay cao hơn máy bay chở khách thương mại.

Tiêu chuẩn an toàn

An toàn là mối quan tâm hàng đầu với mọi loại máy bay, nhưng máy bay tư nhân linh hoạt hơn về các quy định và hệ thống. Trong trường hợp áp suất cabin giảm, máy bay thương mại phải nhanh chóng hạ độ cao xuống ngưỡng an toàn (dưới 3.000 m) với đủ oxy cho hành khách. Điều này đòi hỏi máy bay phải có các chức năng đặc biệt và thiết bị an toàn như mặt nạ dưỡng khí, cầu trượt khẩn cấp. Tuy nhiên, máy bay tư nhân có thể hạ độ cao nhanh hơn, đồng thời có các mức điều áp cabin khác nhau và có nguồn cung cấp oxy. Nguy cơ máy bay tư nhân hư hỏng phần thân do trục trặc động cơ cũng thấp hơn vì động cơ nằm phía sau máy bay, cách xa cabin điều áp.

Máy bay tư nhân nhanh và hiệu quả hơn

Bay ở độ cao lớn hơn mang đến lợi ích về hiệu suất và nhiên liệu. Ở độ cao này, không khí loãng và mát mẻ, giúp tăng hiệu suất của động cơ phản lực và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Tuy nhiên, cũng cần cân bằng với lượng nhiên liệu dùng để lên tới độ cao đó. Với máy bay thương mại nặng hơn, vấn đề này sẽ lớn hơn. Máy bay tư nhân cũng trang bị các động cơ với hệ số tách dòng thấp hơn, nghĩa là chúng sử dụng nhiều không khí từ lõi động cơ hơn là từ cánh quạt bao quanh. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất của chúng ở độ cao lớn.

Kích thước

Máy bay tư nhân được thiết kế với sự linh hoạt và hiệu quả, tỷ lệ công suất trên trọng lượng cao hơn máy bay thương mại. Điều này đồng nghĩa chúng có thể lên cao nhanh hơn và duy trì tốc độ cao hơn ở độ cao lớn, nơi không khí loãng và ít lực cản. Máy bay thương mại nặng và cồng kềnh hơn, chở nhiều hành khách và hàng hóa. Chúng cũng cần đôi cánh đồ sộ để nâng đỡ phần thân nặng nề ở độ cao lớn.

Trải nghiệm bay êm ái

Thời tiết và nhiễu động không khí sẽ ảnh hưởng đến sự thoải mái và an toàn khi bay. Ở độ cao 10.500 m, máy bay thương mại đã ở trên hầu hết các hiện tượng thời tiết, nhưng vẫn có thể gặp phải nhiễu động do gió đứt hoặc dòng tia. Điều này có thể gây khó chịu cho hành khách, phi hành đoàn, đồng thời gây sức ép về cấu trúc cho máy bay. Các máy bay tư nhân có thể tránh những rắc rối này bằng cách bay cao hơn, nơi êm ả và quang đãng hơn. Chúng cũng có nhiều lựa chọn để thay đổi đường bay hoặc độ cao nếu gặp thời tiết xấu hay nhiễu động.

Lưu lượng giao thông ít

Lưu lượng giao thông là một yếu tố khác ảnh hưởng đến việc lựa chọn độ cao. Máy bay thương mại phải tuân theo đường bay và độ cao định trước, thường rất đông đúc. Điều này có thể dẫn đến chậm chuyến, đổi hướng, làm tăng lượng nhiên liệu tiêu thụ và khí thải. Máy bay tư nhân tự do hơn trong việc lựa chọn lộ trình và độ cao, thường bay thẳng hơn và đường bay không đông đúc. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời giảm tác động đến môi trường.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering)