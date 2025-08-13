Tại sao màu đồ bơi quan trọng?

Màu đồ tắm có khả năng cứu mạng bạn, trong đó có ba màu nên tránh vì mặc vào sẽ khiến bạn bị "tàng hình" dưới nước.

Mùa hè đến, nhiều phụ huynh cho con đi bơi để giải nhiệt. Khi chọn đồ bơi cho trẻ, ngoài kiểu dáng và sự thoải mái, màu sắc mới là yếu tố then chốt.

Bác sĩ Shane Tan, người sáng lập nền tảng nuôi dạy con Neucleus Education ở Malaysia, mới đây chia sẻ một bức ảnh so sánh khả năng nhận thấy của các màu áo bơi trong thí nghiệm, cảnh báo rằng nếu chọn sai màu, trẻ có thể biến mất khỏi tầm mắt ngay khi xuống nước.

Màu hồng nổi bật dưới nước hơn màu xanh. Ảnh: Worldjournal

Bác sĩ Jayden cho biết, thí nghiệm này so sánh khả năng nhìn thấy của các màu áo bơi trong nước sông, hồ (ảnh trên) và bể bơi (ảnh dưới). Kết quả vượt ngoài dự đoán. Màu hồng, cam, đỏ dễ dàng nhìn thấy trong cả hai môi trường nước. Màu trắng, xanh nhạt, xám xuống nước là "kích hoạt chế độ tàng hình" ngay lập tức.

Bất ngờ nhất là màu trắng - vốn rất nổi bật trên bờ - lại gần như biến mất hoàn toàn dưới nước, cực kỳ nguy hiểm.

Tiến sĩ Shane Tan nhấn mạnh, ở môi trường nước tự nhiên, tầm nhìn vốn đã kém, nên chọn đúng màu áo tắm có thể là "chìa khóa cứu mạng" trong tình huống khẩn cấp. Vì vậy, ông khuyến nghị phụ huynh hãy chọn đồ bơi cho con có màu đỏ tươi, hồng, vàng và cam neon.

Màu trắng dễ tàng hình dưới nước nhất. Ảnh: UDN

Ngoài việc chọn đúng màu áo bơi, bác sĩ Jayden cũng nhắc phụ huynh ba nguyên tắc an toàn khi ở gần sông hồ, bể bơi, bao gồm: Không xuống nước ở khu vực không quen thuộc, không dùng điện thoại khi trông trẻ và trẻ nhỏ nên mặc thêm áo phao.

"An toàn dưới nước không bao giờ đạt 100%, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất bằng việc tuân thủ các quy tắc an toàn trên", ông nói.

Bảo Nhiên (Theo UDN)