Tại sao không thể luộc trứng trên đỉnh Everest?

Do nhiệt độ sôi của nước thay đổi theo độ cao, lòng trắng và lòng đỏ của trứng sẽ không thể chín hoàn toàn nếu luộc trên đỉnh núi Everest cao 8.849 m.

Nhiệt độ sôi của nước trên đỉnh Everest không đủ để làm chín trứng. Ảnh: Inspire Taste

Trứng có thể luộc lòng đào hoặc chín kỹ ở gần như mọi nơi trên hành tinh, nhưng không thể làm vậy ở điểm cao nhất trên Trái Đất so với mực nước biển là đỉnh Everest. Đây có thể không phải vấn đề cấp bách, nhưng quy tắc nhiệt động lực học phía sau thực tế này ảnh hưởng tới việc chuẩn bị cả thức ăn và nước uống ở nhiều nơi trên thế giới, theo IFL Science.

Với đỉnh Everest, vấn đề nằm ở áp suất không khí. Ở mực nước biển, nước sôi ở 100 độ C. Đó là điểm sôi. Khi tùy theo áp suất khác nhau, điểm sôi cũng thay đổi. Càng lên cao so với mực nước biển, nhiệt độ cần thiết để nước sôi càng thấp.

Bạn có thể sử dụng máy tính để tính chính xác điểm sôi ở vị trí của bạn, nhưng ước chừng với mỗi 300 m độ cao tăng thêm, nhiệt độ sôi giảm đi một độ C. Thị trấn La Rinconada trên núi Ananea thuộc dãy Andes, Peru là nơi có người ở vĩnh viễn cao nhất thế giới (5.52 m). Tại đó, nước sôi ở 82,8 độ C.

Đỉnh núi Everest cao hơn nhiều so với thị trấn La Rinconada, ở 8.849 m so với mực nước biển và áp suất bằng khoảng 1/3 áp suất khí quyển. Vì vậy, nhiệt độ sôi của nước tại đó giảm xuống 68 độ C. Mức này vẫn đủ nóng để gây ra vết bỏng nặng, nhưng không đủ để luộc chín hoàn toàn một quả trứng.

Cả lòng trắng và lòng đỏ của trứng cấu tạo từ những hợp chất khác nhau và protein đông lại ở nhiệt độ khác nhau. Lòng trắng bao gồm 54% ovalbumin, không đông cho tới khi đạt 80 độ C trong khi lòng đỏ cần ít nhất 70 độ C để cứng lại. Nhiệt độ của nước đun sôi sẽ không đủ để luộc chín trứng.

Nếu bạn ở trên đỉnh núi Everest và thực sự thèm trứng luộc, giải pháp duy nhất là sử dụng nồi áp suất. Phương pháp nấu đó sẽ làm tăng điểm sôi thông qua tăng áp suất bên trong nồi.

An Khang (Theo IFL Science)