Tại sao không nên so sánh bạn đời với người khác?

Khi bắt đầu so sánh bạn đời với một người khác, là thời điểm bạn chọn đẩy tổ ấm của mình vào sóng gió vô nghĩa.

So sánh giúp bạn hiểu rõ hơn những gì mình muốn và khuyến khích phát triển bản thân. Đây là một hình thức tự đo lường và là động lực giúp bạn tiến tới các mục tiêu cá nhân. Tuy nhiên, so sánh tiêu cực lại là kẻ đánh cắp hạnh phúc, đặc biệt là so sánh bạn đời với người khác.

Không công bằng

Hãy nghĩ về hai món ăn yêu thích của bạn. Có thể bạn thích pizza và cũng thích súp lơ. Đây là hai nhóm thực phẩm khác nhau, nhưng bạn thích cả hai.

Người bạn đời hiện tại và người yêu cũ cũng vậy. Họ có thể không có tính cách giống nhau, nhưng không có nghĩa bạn nên yêu người mới ít hơn người cũ.

Vợ/chồng của bạn là duy nhất. Họ không phải người cũ và cũng không phải là bạn đời của bạn bè bạn. Vì vậy, so sánh bạn đời với người khác là không công bằng.

Cho nên, đừng xây dựng mối quan hệ nghiêm túc với ai đó, nếu ý định duy nhất là thay đổi họ.

Ảnh minh họa: vaughanfirm.com

Đặt kỳ vọng không thực tế

Trong một số tình huống, bạn dễ bị cuốn vào quá khứ và so sánh vợ/chồng mình với những người yêu trước đây. Hãy lưu ý, làm vậy có thể báo hiệu sự kết thúc của mối quan hệ bởi làm vậy, bạn đang đặt ra những kỳ vọng không thực tế cho vợ/chồng mình. Nó chỉ khiến cả hai đau khổ, mệt mỏi và áp lực.

Khiến bạn đời thấy vô dụng

Hãy tưởng tượng, nếu bạn đời đến gặp bạn và nói "Ước gì em giống người yêu cũ của anh" hoặc "Người yêu cũ của em chiều em hơn anh. Anh yêu chiều em như vậy được không".. bạn sẽ thấy thế nào? Thực tế, nếu yêu bạn, kiểu so sánh như vậy chỉ khiến đối tác tức giận hoặc tự ti.

Bạn không thể mong chờ tình yêu của người mới giống người cũ. Mỗi mối quan hệ là một trải nghiệm độc đáo của riêng nó. Vì vậy, thay vì làm tổn thương bạn đời, hãy nhìn vào những phẩm chất tốt đẹp của người đó.

Bạn bỏ lỡ những điều tốt đẹp

Bạn càng nhìn vào những điểm yếu của vợ/chồng mình, bạn càng đau khổ trong mối quan hệ. Cuốn vào những điều tiêu cực, bạn không nhận ra nên bỏ lỡ những hạnh phúc đang hiện hữu.

Hãy viết ra cách vợ/chồng thể hiện tình cảm, những điều khiến người ấy làm giúp bạn mỉm cười hoặc phẩm chất của họ mà bạn ngưỡng mộ. Thường xuyên đọc lại những ưu điểm đó để nhớ lý do hai người yêu nhau.

Thiếu tôn trọng

Một mối quan hệ tuyệt vời luôn cần sự tôn trọng. Khi bạn so sánh vợ/chồng mình với người khác, bạn không thể hiện sự tôn trọng với anh/cô ấy.

So sánh là ích kỷ khi bạn chỉ nghĩ đến những gì đối phương có thể làm cho mình, thay vì xem lại cách cư xử của mình.

Nhật Minh (Theo psychalive)