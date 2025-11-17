Tại sao không đổ nước sôi vào bồn rửa?

Đổ nước sôi để thông tắc cống là mẹo được nhiều gia đình rỉ tai nhau, đặc biệt vào mùa đông khi mỡ dễ đông tụ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thói quen này lợi bất cập hại.

Phá hủy kết cấu đường ống nhựa

Hệ thống thoát nước hiện đại đa phần sử dụng ống nhựa (như PVC, ABS, PEX) nhờ ưu điểm giá rẻ, nhẹ và không bị ăn mòn. Tuy nhiên, chúng nhạy cảm với nhiệt độ cao.

Ống PVC thường chỉ chịu được tối đa khoảng 60 độ C, ống ABS khoảng 80 độ C. Trong khi đó, nước sôi ở 100 độ C vượt xa ngưỡng chịu đựng này. Dù một lần đổ có thể chưa gây hại ngay, nhưng nếu lặp lại thường xuyên, nước sôi sẽ đọng lại ở đoạn bẫy nước (đoạn ống cong dưới bồn rửa), khiến nhựa nóng lên, mềm ra. Lâu dài, đường ống sẽ bị cong vênh, biến dạng, thậm chí nứt vỡ hoặc bung các mối nối keo, gây rò rỉ nước ngầm trong tủ bếp.

Ngay cả khi đường ống nhà bạn làm bằng kim loại (sắt, đồng) chịu nhiệt tốt, nước sôi vẫn có thể làm hỏng các gioăng cao su hoặc lớp keo tại các khớp nối, dẫn đến rò rỉ.

Đổ nước sôi xuống bồn rửa có thể khiến tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng và hư hại đường ống. Ảnh: Homeandgarden

Làm tình trạng tắc nghẽn trầm trọng hơn

Nhiều người lầm tưởng nước sôi sẽ rửa trôi hoàn toàn dầu mỡ. Thực tế, nhiệt độ cao chỉ hóa lỏng dầu mỡ tạm thời và đẩy chúng trôi xuống sâu hơn trong hệ thống.

Khi đi qua đoạn ống lạnh phía dưới, dầu mỡ sẽ nguội và đông cứng trở lại, bám chặt vào thành ống ở những vị trí sâu và khó tiếp cận hơn. Theo thời gian, lớp mỡ tích tụ này dày lên, thu hẹp dòng chảy, gây tắc nghẽn cục bộ và bốc mùi hôi thối. Lúc này, việc thông tắc sẽ phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với điểm tắc ban đầu ngay dưới miệng cống.

Nguy cơ nứt bồn rửa và mất an toàn

Ngoài đường ống, chính chiếc bồn rửa cũng gặp rủi ro. Một số chậu rửa làm bằng sứ hoặc gốm có thể bị nứt vỡ ngay lập tức do sốc nhiệt khi tiếp xúc đột ngột với nước sôi. Ngoài ra, thao tác đổ nước sôi vào lỗ thoát hẹp có thể khiến nước nóng bắn ngược lên hoặc hơi nước bốc lên mạnh, gây nguy cơ bỏng cho người đứng gần.

Vì thế để xử lý tắc nghẽn mà không gây hại hạ tầng, bạn nên ưu tiên các phương pháp cơ học và hóa học nhẹ:

- Dùng nước nóng từ vòi: Thay vì nước sôi, hãy dùng nước nóng ở mức 50-65 độ C. Nhiệt độ này đủ để làm mềm cặn bẩn mà vẫn an toàn cho ống nhựa PVC. Vào mùa đông, ưu tiên rửa bát nước nóng để đường ống được thông thoáng hơn.

- Phương pháp cơ học: Khi bị tắc, sử dụng pít-tông hoặc dây lò xo thông cống để đẩy hoặc lôi rác thải ra ngoài. Đây là cách hiệu quả và an toàn.

- Chất tẩy rửa an toàn: Sử dụng hỗn hợp baking soda và giấm, hoặc các chế phẩm enzyme có khả năng phân hủy chất hữu cơ mà không ăn mòn đường ống.

Trên hết, biện pháp tốt nhất vẫn là phòng ngừa: không đổ dầu mỡ thừa xuống cống, luôn sử dụng lưới lọc rác và định kỳ xả nước nóng (không phải nước sôi) để rửa trôi cặn bẩn.

Bảo Nhiên (Theo Homesandgarden)