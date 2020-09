Tại sao khi sôi khối lượng riêng của nước giảm?

Khi 0 độ C khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3, nhưng ở 20 độ C, chỉ còn 998 kg/m3 và giảm xuống 958 kg/m3 khi sôi 100 độ C. Vì sao vậy? (Trung)