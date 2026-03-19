Tại sao đập nhẹ giúp điều khiển TV hoạt động lại?

Thói quen dùng tay vỗ nhẹ khi điều khiển TV trục trặc đôi khi hiệu quả vì làm bong lớp oxy hóa, cho phép pin tiếp tục cung cấp điện.

Gần như mọi khán giả đều từng gặp tình huống sau: bấm nút chuyển kênh hoặc tăng giảm âm lượng trên điều khiển nhưng TV không nhận được tín hiệu. Lúc này, nhiều người có thói quen dùng tay vỗ vài lần vào mặt sau của điều khiển, gần ngăn chứa pin, rồi bấm nút lần nữa.

Dù nghe có vẻ khá bạo lực, giải pháp này đôi khi thực sự hiệu quả. Vậy lý do là gì?

Theo BGR, một trong những giả thuyết hàng đầu là cú đập giúp loại bỏ lớp oxy hóa hình thành ở các điểm tiếp xúc của pin, giúp pin tiếp tục cấp điện cho điều khiển. Pin trong điều khiển thường nằm yên rất lâu, lên tới hàng tháng hoặc hàng năm, phụ thuộc vào tần suất sử dụng của người dùng. Điều này khiến lớp oxy hóa, có dạng bột trắng và xanh lá, hình thành giữa các cực của pin và điểm tiếp xúc (lò xo).

Lớp oxy hóa có điện trở suất cao, tức cản trở mạnh dòng điện chạy qua, dẫn đến sự sụt áp đáng kể và ngăn điều khiển TV hoạt động bình thường. Thêm vào đó, thiết bị vốn tiêu thụ rất ít điện, lượng điện nhỏ đó cũng chỉ dùng trong thời gian cực ngắn, đủ để tạo một xung ánh sáng hồng ngoại mỗi khi bấm nút. Dòng điện rất nhỏ này không đủ mạnh để vượt qua lớp oxy hóa, khiến điều khiển ngừng hoạt động.

Đập nhẹ vào điều khiển TV đôi khi giúp thiết bị hoạt động trở lại. Ảnh: Science ABC

Theo Science ABC, khi vỗ điều khiển, người dùng thực chất đang khiến những bộ phận bên trong rung lắc, các điểm tiếp xúc dịch chuyển nhẹ và tiếp xúc tốt hơn với cực pin. Hành động này cũng làm lớp oxy hóa bong tróc, nhờ đó giảm điện trở và tạo điều kiện cho dòng điện chạy qua. Ngoài ra, người dùng cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự bằng cách xoay pin trong ngăn chứa, hoặc tháo ra rồi lắp lại.

"Thực tế, có một thuật ngữ cho mẹo đập điều khiển là 'bảo trì gõ đập' (percussive maintenance). Mọi người áp dụng cách này không chỉ cho điều khiển từ xa mà còn cho hàng loạt thiết bị khác như máy nướng bánh mì, ắc quy ôtô, thậm chí TV, case máy tính, máy photocopy", Ashish Tiwari, cử nhân khoa học từ Đại học Punjabi (Ấn Độ), cho biết.

Để tránh hiện tượng oxy hóa, BGR gợi ý tháo pin nếu không thường xuyên sử dụng điều khiển. Người dùng cũng có thể lên lịch kiểm tra pin của mọi thiết bị vài tháng một lần. Ngoài ra, họ có thể dùng bàn chải lông mềm loại bỏ lớp oxy hóa bám trên các cực pin, sau đó lấy tăm bông thấm cồn isopropyl để lau sạch bụi bẩn còn sót lại.

Thu Thảo (Theo BGR, Science ABC)