Tại sao chế độ Dry trên điều hòa có thể làm mát

Không khí được làm khô khiến mồ hôi bay hơi nhanh hơn, tạo cảm giác mát, nhưng thực tế nhiệt độ phòng gần như không thay đổi.

Cảm giác nóng bức ở mỗi người không chỉ dựa trên thông số nhiệt độ mà bao gồm cả độ ẩm. Đây là lý do các nhà khoa học đưa ra khái niệm chỉ số nóng bức (Heat Index hay Humiture). Người đầu tiên phát triển bảng thông số này là George Winterling vào năm 1978, được Mỹ công nhận và sử dụng rộng rãi một năm sau đó. Bảng thông số sẽ kết hợp nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong các khu vực bóng râm để đưa ra nhiệt độ tương đương theo cảm nhận của con người.

Bảng chỉ số nóng bức (Heat Index) theo Cục hải dương và Khí quyển Mỹ).

Theo bảng chỉ số nóng bức, nếu nhiệt độ là 30 độ C nhưng độ ẩm 80%, cảm nhận thực tế của con người sẽ lên tới 38 độ C. Nhiệt độ cảm nhận thực tế tăng mỗi 2 độ C nếu độ ẩm không khí tăng thêm 5%. Tại Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc, khí hậu thường có độ ẩm cao duy trì trên mức 80%, kể cả trong mùa hè nên dễ gặp tình trạng oi bức hơn.

Cơ thể con người tự làm mát bằng việc đổ mồ hôi. Nhiệt khi đó được giải phóng thông qua việc bay hơi mồ hôi. Nếu độ ẩm cao, tốc độ này sẽ bị làm chậm lại và khiến cơ thể cảm thấy nóng bức. Dù vậy, quá trình này còn tùy thuộc vào cơ thể mỗi người nên việc so sánh nhiệt độ cảm nhận thực tế chỉ mang tính tương đối.

Chế độ làm khô trên điều hòa (Dry Mode) giúp tạo cảm giác mát mẻ nhưng thông qua việc thay đổi thông số về độ ẩm thay vì nhiệt độ, giống tính năng làm mát thông thường. Ở chế độ này, điều hòa sử dụng dàn ngưng để ngưng tụ hơi nước trong không khí trên giàn lạnh và đẩy ra ngoài theo ống dẫn. Khi độ ẩm trong phòng giảm, mồ hôi trên cơ thể người bay hơi nhanh hơn, tạo ra cảm giác mát mẻ, nhưng thực tế nhiệt độ phòng gần như không thay đổi.

Do chỉ sử dụng cơ chế ngưng tụ hơi ẩm thông thường, chế độ làm khô sẽ tiêu ít điện hơn so với chế độ làm lạnh (Cool). Tuy nhiên, việc sử dụng Dry Mode thay thế chỉ là cách làm dạng mẹo, không có tác dụng sử dụng lâu dài. Chế độ làm khô không còn tác dụng làm mát khi độ ẩm không khí thấp xuống dưới 60% hoặc những ngày nắng nóng trên 30 độ C. Điều hòa khi đó cần hoạt động đúng chức năng để tạo ra nền nhiệt độ thấp hơn, mới có thể khiến cơ thể thực sự mát mẻ.

Ngoài ra, khi hoạt động thời gian dài ở chế độ làm mát, điều hòa cũng có "tác dụng phụ" là làm khô không khí. Lúc này, việc sử dụng kết hợp máy bù ẩm để da không bị khô cũng như hạn chế một số bệnh lý khác về đường hô hấp.

Tuấn Hưng